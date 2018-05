Educar entre dos: Los abuelos, dos veces padres

09/05/2018 a las 20:25

Los padres de nuestros padres son dos veces padres. Por eso, los niños encuentran en sus abuelos el perfecto complemento al amor de sus progenitores. Este debe estar aliñado con exigencia para que sea productivo, es decir, educativo; en cambio, el de los abuelos no tiene obligaciones ni compromisos. No podemos requerir de nuestros padres que eduquen a nuestros hijos, no debemos cargarles una responsabilidad que nos compete a nosotros; podemos pedirles, a lo sumo, que nos echen una mano en u

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Educación

Selección DN+