Actualizada 04/05/2018 a las 10:23

El Partido Popular de Navarra ha mostrado su estupor e indignación por el hecho de que el Gobierno de Navarra publicara un pliego de condiciones con el nombre de una empresa entre las cláusulas técnicas.



“Nos parece de extrema gravedad lo que ha ocurrido, por mucho que el Gobierno de Navarra haya intentado ocultar el hecho”, afirman. “El hecho de que apareciera el nombre de una empresa privada dentro del pliego de condiciones indica que o bien el pliego está redactado por la propia empresa, o bien pensando en ella, y cualquiera de las dos opciones son inconcebibles”.



“Aunque el Gobierno ha elaborado una aclaración y un nuevo documento de cláusulas técnicas, no tenemos la certeza de que dicho pliego no esté totalmente pensado y dirigido a la empresa Berritzu, la que aparecía en el pliego original, y que en el documento en PDF colgado en el Portal de Contrataciones del Gobierno de Navarra sigue apareciendo, en su cláusula 12.2”, continúan.



“Esta acción ha puesto en tela de juicio todas y cada una de las adjudicaciones que lleva haciendo el Departamento de Derechos Sociales, y el conjunto del Gobierno de Navarra, en los casi tres años de legislatura”, han alertado. “Se ha creado una inseguridad jurídica y una desconfianza absoluta en los procesos de licitación y contratación, que creemos que deben ser estudiados en profundidad por la Cámara de Comptos, pues no sabemos si esto ha ocurrido en otra ocasión”, afirman.



“Por eso, además de pedir la comparecencia del vicepresidente Laparra, hemos planteado una pregunta oral a la presidenta Barkos, como máxima responsable del Gobierno, y hemos pedido un informe a la Cámara de Comptos al respecto”, han concluido.

