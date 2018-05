Laura Pérez seguirá en el grupo parlamentario pese a ratificarse la expulsión de Podemos

Actualizada 04/05/2018 a las 20:39

Laura Pérez va a continuar siendo miembro del grupo parlamentario de Podemos-Ahal Dugu, pese a que el partido ha ratificado su expulsión y le ha pedido que entregue el acta, porque "la mayoría" de los integrantes de ese grupo "no le van a expulsar", según ha declarado a Efe Carlos Couso.

"Laura sigue siendo parlamentaria y portavoz del grupo a todos los efectos", ha sostenido Couso, parlamentario crítico con la dirección, al igual que Pérez, que asumió la portavocía del grupo en febrero, en un movimiento que, ha recordado, tenía como objeto evitar que la firma del portavoz sirviera para echar a algún miembro del grupo.

De esta forma se ha pronunciado después de que la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos haya ratificado la expulsión de la ex secretaria general del partido en Navarra, a la que ha solicitado la entrega de su acta parlamentaria.

La dirección de Podemos no se ha puesto en contacto con los parlamentarios críticos para analizar la situación, una vez ratificada la expulsión, según Couso, quien ha reconocido que la relación es "difícil".

Para que esta mejore, sería preciso que retiraran "todos los expedientes activos, no solo el de Laura Pérez, sino la treintena abiertos a todos los discrepantes con la nueva dirección en Navarra", ha remarcado. En esta línea ha indicado que si quieren recomponer el partido deben "recuperar a toda la gente que ha sido expedientada y expulsada".

"No podemos hablar de confluir con otras organizaciones para las elecciones si no somos capaces de confluir con los propios", ha subrayado, para agregar a continuación que además en casos como el de Pérez tendrían que "hacer algo para reparar los daños causados porque se le ha acusado falsamente de corrupción".

La "pelota está en su tejado, a ellos les interesa tener un partido presentable el año que viene, porque sino hay gente pensando en organizar otra plataforma política acorde a lo que pensábamos en 2015 que tenía que ser el partido en Navarra", ha alertado.

Si no es posible recomponer Podemos algunos como él, ha dicho, no descartarían apoyar una candidatura "más fiable para la defensa de los principios y de los programas políticos" por los que apostaban. En cualquier caso ha asegurado que "a día de hoy no hay nada de eso. Esperamos cordura y ganas de recuperar", ha concluido al respecto.

Aunque con la dirección no se han reunido si lo han hecho con el resto del grupo parlamentario, al que han trasladado una "oferta para seguir funcionando" como hasta ahora y la necesidad de recuperar la asistencia técnica y jurídica que, según ha reiterado, les ha denegado el partido.

En el caso de que esta cuestión no se solucione la próxima semana, harán "el movimiento de cambiar los apoderados de las cuentas del grupo parlamentario para poder hacer las contrataciones necesarias de asistentes jurídicos", se harían con el "control de las cuentas bancarias para hacer contrataciones, sin ningún otro ánimo", ha precisado, señalando en ese sentido que no van a denegar al partido disponer de recursos para liberar personal y hacer contrataciones.

