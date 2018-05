Laparra achaca a una "errata" la publicación en un pliego del nombre de una empresa

Actualizada 04/05/2018 a las 14:00

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha atribuido a "una errata" la publicación del nombre de una empresa en el procedimiento de licitación del contrato para la gestión del servicio de asistencia del Centro de Día de Justicia Juvenil, un proceso que, según ha defendido, "se adecua absolutamente al ordenamiento legal". Además, ha señalado que no está previsto que esta empresa se presente al concurso.

En una rueda de prensa en la que también ha valorado los datos del desempleo y ha presentado una fundación pública que gestionará varios servicios sociales, Laparra ha lamentado "las expresiones y afirmaciones que están expresando partidos como PPN, UPN o PSN" sobre el pliego para el Centro de Día, unas declaraciones en, su opinión, "del todo improcedentes".

Según ha indicado, "en este caso todo el procedimiento realizado en cuanto al proceso de licitación se adecua absolutamente al ordenamiento legal" y ha afirmado que "la única cuestión comentable se debe a una errata que ya fue corregida oportunamente en cuanto se detectó".



Laparra ha recordado que "estamos hablando de la puesta en marcha de un Centro de Día para jóvenes con algún tipo de responsabilidad penal de acuerdo con lo que está previsto en la ley orgánica 5/2000", un recurso "previsto desde el año 2000 y que hasta el momento gobiernos anteriores no habían puesto en marcha".

e de Derechos Sociales, "si hay algo escandaloso en la situación actual es que después de estos 18 años no tuviéramos todavía este recurso en Navarra para el sistema de reforma en materia de menores".

En este sentido, ha afirmado que "teniendo en cuenta que no existía este recurso y no se había implantado" en la Comunidad foral, la subdirección de Familia y Menores, "en ausencia de una experiencia y conocimiento del funcionamiento de este tipo de recursos, contactó con una entidad con amplia experiencia en el campo en otra comunidad autónoma en la que sí existe este tipo de recurso y estaba gestionada por ella".



Ha subrayado que "este es un procedimiento previsto en el ordenamiento siempre que dicha empresa, como es el caso, no tenga intención de concurrir al concurso" y ha asegurado que, por tanto, "es una colaboración técnica por parte de la empresa que implica la descalificación como posible concurrente".



"No está previsto que se presente a dicho concurso", ha afirmado Laparra, quien ha agregado que "esto está establecido en el artículo 20 de la ley foral de contratos públicos", en la que se establece que "no podrán concurrir a los procedimientos de licitación las empresas que hayan intervenido en la determinación de las especificaciones técnicas de los contratos, así como las empresa vinculadas a ellas".



Así, ha incidido en la idea de que "la aparición del nombre de la entidad en este proceso se produce como una errata, en un corta pega, una errata que fue subsanada en cuanto fue advertida".

