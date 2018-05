Euskera, punta de lanza del cuatripartito

04/05/2018 a las 06:00

Desde julio de 2015, el Gobierno foral escribe en euskera. O dice hacerlo, más bien. Desde que el cuatripartito desembarcase en el Palacio de Navarra, la extensión y priorización del vascuence ha marcado la acción de gobierno del Ejecutivo Barkos. Y ahora, en el tramo final de legislatura, aprietan el acelerador. La manifestación convocada para el 2 de junio responde a realidades como el nuevo decreto del euskera en la Administración, la ley de contratos con el requisito del plan de euskera, la zonificación o la modificación del perfil en plazas de oposiciones para aumentar las destinadas a euskera. Estas decisiones han encontrado respuesta en partidos políticos, profesionales y ciudadanos y, en muchos casos, han acabado en los tribunales.

Educación , el campo de pruebas en la extensión del euskera

La política lingüística del cuatripartito puso pronto los ojos en la Educación. En los primeros meses de Gobierno se apostó por fomentar oposiciones con clara mayoría de vascuence o en la extensión del euskera a la zona no vascófona. En el primero de los casos, la primera gran OPE de la era Barkos introdujo la primera grieta en el cuatripartito. Tras años sin oposiciones, se diseñó una para docentes con el 71% de las plazas para euskera. Manifestaciones, recursos en los tribunales y tensiones en los socios de Gobierno acabaron por cambiar la OPE. Al final, el propio TSJN anuló 108 plazas de maestros en euskera al no estar reflejadas en la plantilla orgánica de Educación. El caso sigue abierto. Y lo mismo ha ocurrido con la OPE de Inspectores y la de Secundaria, que debe celebrarse en semanas.

El segundo supuesto ha generado también mucha polémica. La extensión del modelo D a la zona no vascófona, con partidas económicas destinadas a sufragar los gastos de comedor y autobús para quien eligiera euskera, no consiguieron sin embargo potenciar el idioma en la Ribera, donde ha habido cursos con 3 y 1 sola matrícula para euskera en la escuela pública. Sin embargo, sí que se han abierto líneas en vascuence en otras zonas de Navarra para clases de apenas 6 alumnos.

Te recomendamos

Decreto del euskera , un mérito para puestos no bilingües

El pasado noviembre, el Gobierno aprobó el decreto sobre el uso del euskera en administraciones públicas, cuestionada norma que ya fue enmendada por el Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo, al considerar que podía haber un “criterio discriminatorio” en el acceso a la función pública. El texto final, aunque retocado, incluye aumentos en la puntuación para puestos no bilingües por conocimiento de euskera. Así, en la zona mixta, aunque las plazas no tengan perfil lingüístico, la valoración del euskera como mérito deberá suponer un 7% en relación con la puntuación del baremo. Además, las OPE deberán contar con porcentaje del 6%, que podrá ser hasta 14 y un 12%, en función del grado de atención al ciudadano del puesto. En la zona no vascófona, ese último porcentaje podrá suponer hasta el 6%. Sindicatos como AFAPNA ya lo han recurrido y UPN anunció que lo derogará si gobierna.

Ley de contratos , formación de euskera para los trabajadores

El Parlamento aprobó el 12 de abril con el voto en contra de UPN y PP la ley de Contratos de Navarra, una normativa que incluye el requisito del plan de euskera de formación a los trabajadores de las empresas subcontratadas si el contrato exige un servicio de atención al público. Pese a que el PSN intentó una enmienda para que se tuviera en cuenta la zonificación y la realidad lingüística del lugar en el que se prestará el servicio, ésta no salió adelante. La Confederación de Empresarios de Navarra ha rechazado desde el primer momento estos planes que considera “una nueva imposición que sufrirán sobre todo las pymes y autónomos”.

Te recomendamos

Ley del euskera , eliminar la zonificación navarra

El caballo de batalla más reciente para la oposición referido al vascuence ha cristalizado en la recién creada comisión para cambiar la ley del Euskera. Impulsada por Bildu, este órgano parlamentario tiene por objetivo elaborar una nueva norma con el fin de que el euskera sea oficial en toda Navarra y se supere la zonificación lingüística. Este fin no es compartido por la mayoría de la Cámara, ya que lo rechazan UPN, PSN y PP y uno de los socios del cuatripartito, I-E. De hecho, el primer compareciente de la comisión, Miguel Izu, ya advirtió que “no es posible la oficialización del euskera en toda Navarra mediante una ley foral”. Sería necesario cambiar el Amejoramiento.

LOS CONVOCANTES



“Las lenguas deben convivir, no utilizarse para crear privilegios”

Fernando Aranguren , Asociación Cultural Doble 12

Docente de profesión en un colegio navarro, Fernando Aranguren preside desde hace unos meses la Asociación Cultural Doble 12, organizadora de la manifestación en defensa de la bandera de Navarra y uno de los convocante de esta nueva movilización: “Quiero una Navarra en la que las dos lenguas convivan con normalidad, y donde no se utilicen para crear privilegios entre unos y otros. Dijeron que gobernarían para todos y han atacado los símbolos de los navarros y ahora quieren quitarnos oportunidades y enfrentarnos por la lengua que hablamos”.





“Es sumamente grave que el puesto de trabajo dependa de saber euskera”

Maribel Vals, Plataforma Vecinos de Paz

Vecinos de Paz nació hace 18 años en Berriozar tras el asesinato de Francisco Casanova. La portavoz de la plataforma, Maribel Vals, apuesta por “seguir trabajando en la ciudadanía para que no se imponga lo que no se desea”: “Nos parece sumamente grave en relación con el euskera que un puesto de trabajo dependa de su conocimiento. Tenemos claro que vamos a salir a la calle y movilizarnos para no consentir imposiciones. Estamos convencidos de que la gente responderá. Sólo están esperando que alguien se ponga delante y tire del carro”.





“Es muy bueno manifestarse una vez al año y decir: ‘Estamos aquí”

Patxi Mendiburu , Desolvidar

Autor del blog Desolvidar, en el que publica fotos y artículos sobre la historia de Navarra, Mendiburu también repite en la convocatoria: “En toda mi infancia viviendo en Navarrería sólo una vez escuché una frase en euskera. Dejó de ser la lengua de Pamplona alrededor de 1700, y ahora pretenden, de forma artificial, que vuelva a ser la lengua de Navarra y Pamplona la capital de Euskalherria. Pretender imponer el euskera donde no se ha hablado nunca es crear tensiones. ¿La solución? Potenciarlo donde se habla y se vive, no gastarse millonadas en implantarlo en la Ribera. Estas manifestaciones son buenas para recordar una vez al año que estamos aquí”.





“Debemos aprender a convivir en la diversidad, pero como ciudadanos, toca mojarnos”

Pepe Alfaro , poeta y escritor

Tudelano, docente jubilado y autor de una extensa obra, Pepe Alfaro se estrena este año entre los convocantes de la manifestación del 2 de junio: “Debemos aprender a convivir en la diversidad en una comunidad tan variada como es Navarra y nunca usar una lengua para confrontarnos. Como dijo Irazoki: ‘Quien ama un idioma, ama todos los idiomas’. Siempre he estado en contra de las ideas del nacionalismo, que es excluyente, y como ciudadanos nos toca mojarnos”.

Selección DN+