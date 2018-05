Actualizada 03/05/2018 a las 21:01

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha afirmado que la resolución por la que ha ratificado la expulsión de Laura Pérez de la formación en Navarra ha sido "motivada, proporcionada y no puede tacharse de arbitraria".



El pleno de este organismo ha ratificado la expulsión de la que fuera ex secretaria general de Podemos Navarra "al haber cometido infracciones graves del Código Ético de la formación".



La Comisión de Garantías ha considerado "suficientemente probados los hechos que se imputan" y que "constituyen las infracciones graves y muy graves de los estatutos confirmándose así la resolución que presentó el Comité de Garantías de Navarra".



En opinión de este organismo, el derecho a la defensa de Pérez "ha sido respetado en todo momento" y ha destacado que "fue informada de los hechos, pudo formular alegaciones y pudo interponer recurso contra la resolución sancionadora". Asimismo, ha afirmado que "se han cumplido las normas internas, la resolución ha sido motivada, proporcionada y no puede tacharse de arbitraria, siendo completamente ajustada a derecho".



De la misma manera, entiende que la resolución de expulsión es "absolutamente proporcional a la gravedad de las infracciones cometidas cuyos hechos han quedado suficientemente probados mediante los documentos que obran en el expediente".



Finalmente, la Comisión de Garantías ha ratificado la obligación de que Pérez entregue su acta de parlamentaria, renunciando a su cargo como diputada y cesando en sus intervenciones públicas en nombre del partido. Una resolución que es "firme y definitiva, por lo que no cabe recurso".

