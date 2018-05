Actualizada 03/05/2018 a las 11:04

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado, sobre la proposición de ley de EH Bildu, Podemos e I-E para reducir al mínimo legal la asignatura de religión en las aulas, que "no se trata de aparcarla o no" sino "de leer en cada momento lo que está diciendo la sociedad navarra". Se ha referido así a las 11.000 firmas que piden que no se reduzca o a que no existe ningún petición por parte de centros, apymas o familias para que así se haga.

En declaraciones a los medios de comunicación, María Solana ha señalado que la proposición de ley, que no firma Geroa Bai, "deriva, no del acuerdo programático, sino de un acuerdo presupuestario para los Presupuestos de 2017, alcanzado por el cuatripartito en noviembre de 2016".



"A partir de ahí, en el departamento comenzamos a trabajar sobre cómo proceder para realizar esa reducción y yo dije que bastaba con cambiar dos órdenes forales, pero creo que hay que ver y leer más allá de todo eso", ha manifestado la consejera, quien ha indicado que desde el departamento "hemos ido viendo todo el efecto que podría tener una reducción de estas características".

Ha señalado así que tiene "contacto directo" con la plataforma en defensa de la asignatura de religión, "que sobre todo la forman los trabajadores y trabajadoras que contrata el departamento de Educación". Según ha dicho, se verían afectadas hasta 100 personas, "54 jornadas completas, pero hay mucha gente que tiene jornadas de otro tipo".

Solana ha añadido que "también profesores de Filosofía en Secundaria podrían ser afectados colaterales de una decisión de este tipo porque también su asignatura como optativa se podría ver reducida".



Además, la consejera ha señalado que en el departamento de Educación hay registradas 11.000 firmas que solicitan que no se reduzca la asignatura de religión. "Y tengo hecho un análisis de las sentencias que han podido darse tanto en Aragón como en Extremadura que complica mucho la seguridad jurídica del hecho de dar el paso porque hay que definir muy bien la hora que se va a destinar. En Extremadura se quería dedicar a reforzar matemáticas y aquí el planteamiento es otro, es reforzar tutorías, incluir otros contenidos curriculares, no sabemos qué podría suceder", ha dicho.

A su juicio, "el camino es muy complejo y es verdad que hay una contestación social, al menos así lo leo cuando veo esas 11.000 firmas encima de mi mesa". "No veo tampoco una reivindicación social ni tengo solicitud por parte de centros, de claustros, de apymas ni de familias para que se reduzca la hora de religión", ha afirmado.



"El departamento lo que ha hecho es poner todos los elementos en la mesa y hacer saber al cuatripartito cuál es la situación", ha manifestado Solana, quien ha defendido que "este es el momento en el que nos encontramos, con la entrada a la par de otra religión a las aulas como es la islámica".

Solana, no obstante, ha manifestado que "desde el cuatripartito y también desde el Gobierno hemos hablado muchas veces de que la mejor situación sería aquella en la que la religión estuviera fuera de las aulas". "Se puede hablar de reducción horaria pero se puede hablar también de superar un concordato del 79 o una ley como la del 92 que da posibilidad a otras religiones de estar presentes en las aulas de los centros, en este caso de Navarra", ha indicado.



La consejera ha señalado que "no se qué recorrido puede tener aquí" la proposición de ley de EH Bildu, Podemos e I-E para reducir al mínimo legal la asignatura de religión en las aulas, "no sé con qué apoyos puede contar" y "tendremos que informar como Gobierno y tendremos que advertir de todas estas cuestiones".



María Solana ha señalado que la asignatura de religión no se puede eliminar por ley en este Parlamento, "se puede eliminar trabajándolo en otro foro, el que corresponde, las leyes básicas todos sabemos donde se deciden".

UPN VE "SECTARIA" LA PROPOSICIÓN DE LEY

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que la proposición de ley de EH Bildu, Podemos e I-E es "una medida sectaria" con la que "una vez más se atenta contra la libertad de elección". Frente a ello, ha reivindicado que "se deje elegir a la gente si quiere dar religión o no quiere dar" y se ha preguntado "qué problema hay en eso".

En su opinión, lo que quieren EH Bildu, Podemos e I-E con esta propuesta es "coartar la libertad de unas determinadas familias que quieren que sus hijos estén esas horas", cuando se trata de un tema que "no estaba generando problema". "Quieren imponer un modelo de sociedad, ya vale, ya está bien", ha proclamado.



En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que su grupo "sigue defendiendo" la previsión del acuerdo programático, que contempla "instar al Gobierno del Estado a denunciar el convenio con el Vaticano y apostar por las vías legales para que no se impartan dentro del currículo escolar horas de religión".



Koldo Martínez ha señalado que "las leyes se cambian en el Congreso de los Diputados" y ha indicado que "si se eliminaran en este curso las horas de religión nos crearía un conflicto con los docentes, que son contratados indefinidos, designados por el Arzobispado pero contratados por el Gobierno de Navarra". "Esto nos supondría un problema laboral al que habría que hacer frente", ha añadido.



Al mismo tiempo, el portavoz de Geroa Bai ha afirmado que "el 50 por ciento de los padres y madres que han inscrito a sus hijos han pedido religión católica, por lo que hay una corriente social importante a favor de que se siga impartiendo religión en las escuelas".

Por su parte, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que el Gobierno foral "ha hecho un incumplimiento" del acuerdo presupuestario que fijaba la reducción de la carga horaria de religión y ha afirmado que no entiende el "empecinamiento" del Ejecutivo "a la hora de no querer cumplir este acuerdo".



Araiz ha enmarcado la proposición de ley de las tres formaciones en "respuesta al acuerdo programático" y ha considerado que "resultaría llamativo" que Geroa Bai "vote en contra de uno de sus propios compromisos". Asimismo, ha indicado que el rechazo de Geroa Bai unido al apoyo del PSN daría como resultado una "paradoja de 26-24".



Para el representante de EH Bildu, "yerra el Gobierno a la hora de valorar las demandas sociales". Además, ha opinado que "no se puede ser insensible a un acuerdo político que representa a la mayoría del Parlamento" y que ha considerado que "tiene más contenido político y social" que las 11.000 firmas que piden el mantenimiento de la asignatura.



La portavoz del PSN, María Chivite, ha apoyado esta proposición de ley si bien ha señalado que "habrá que mejorarla en el trámite parlamentario porque hay varias deficiencias y no queremos que sea recurrida y paralizada como ha pasado, por ejemplo, en Asturias". Para la socialista, la iniciativa "no está bien perfilada" y "hay que darle alguna vuelta".



Preguntada sobre la falta de apoyo de Geroa Bai a esta proposición de ley, Chivite ha recordado que la coalición votó a favor de una moción en la que se pedía reducir al mínimo las horas de la asignatura de religión. Para la socialista, la postura de Geroa Bai "tiene que ver más con el postureo político con que realmente lo quiera materializar".

