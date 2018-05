Beaumont: "El reloj de la Justicia no está sincronizado con la realidad social"

Actualizada 03/05/2018 a las 13:25

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha manifestado este jueves, sobre la sentencia a 'La Manada', que "es obvio que el reloj de la Administración de Justicia no está sincronizado con la realidad social".

Te recomendamos



Beaumont ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral sobre la valoración que hace el Gobierno de Navarra en relación a la tipificación de abuso que establece la sentencia sobre 'La Manada'.

Según ha dicho la consejera, "es obvio que el reloj de la Administración de Justicia no está sincronizado con la realidad social". Ha criticado que "se ha tardado en dictar sentencia", casi dos años desde los hechos y cinco meses desde que terminó la vista oral, lo que a su juicio es "demasiado tiempo". "No puede ser, hay que cambiarlo", ha manifestado.



Ha recordado que los acusados y el Ministerio fiscal habían solicitado en este caso que se tipificaran los hechos como delito de agresión sexual y con intimidación mientras que la sentencia ha condenado a los acusados por un delito de abuso sexual. Y ha manifestado que el Gobierno realiza una "valoración negativa" y ha reconocido que cuando leyó la sentencia el pasado jueves se le puso "mal cuerpo".

Te recomendamos

Ha indicado que la sentencia es "muy extraña", no solo por el voto particular de un magistrado que plantea la absolución de los procesados sino también por "la contradicción entre el relato fáctico de la sentencia y la decisión de condena de abuso que además no aprecia intimidación".



A su juicio, "del relato de la sentencia se deduce que se debía haber condenado por agresión con intimidación". Y ha señalado que en el recurso del Gobierno "eso se sostendrá". "No se puede entender un caso como este sin intimidación ni violencia", ha afirmado.



La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha indicado que la tipificación del delito recogida en la sentencia es "totalmente escandalosa" y ha añadido que "la respuesta ha sido totalmente ejemplar". "La sociedad navarra tiene interiorizada cuál es la violencia contra las mujeres", ha señalado.



Ha felicitado al Gobierno foral por "el trabajo que están realizando". "Existe base para el recurso", ha dicho, y se ha mostrado de acuerdo con que se presente. "Esperemos que la fase de recurso se solucione con más rapidez y se responda a lo sucedido y al consenso social y político en Navarra", ha indicado.

Selección DN+