Actualizada 02/05/2018 a las 11:13

La ausencia de regulación y posicionamiento sobre los derechos lingüísticos en la Ley del Amejoramiento del Fuero otorga al Parlamento foral una "amplísima" posibilidad de respuesta para oficializar el euskera en toda Navarra y eliminar su zonificación, según el experto Íñigo Urrutia.



Así lo ha señalado el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco Íñigo Urrutia en una comparecencia en el Parlamento foral en la Comisión Especial para la elaboración de una nueva ley foral del Euskera, a la que de nuevo no han acudido representantes de UPN y PPN.



El experto ha repasado la legislación respecto a la pluralidad lingüística, una característica común en todo el mundo, donde los estados monolingües son "casi una excepción", por lo que la intervención del derecho se revela "imprescindible" para gestionar esta cuestión, más aún cuando el euskera es una "lengua en situación vulnerable" e incluso "seriamente en peligro, donde no está oficialmente reconocida".



Urrutia ha vinculado los derechos lingüísticos con los derechos humanos y ha subrayado que así lo han respaldado los "notorios avances jurídicos" registrados desde los años 90, especialmente en la Unión Europea con, entre otros, la Carta Europea de las Leguas Regionales y Minoritarias, cuyos compromisos vinculan al España.



Por todo ello, "reconocer los derechos lingüísticos no es un capricho", ha dicho como una de las conclusiones sobre las que se deben basar las posibles actuaciones en Navarra, que debe tener en cuenta que la calidad de los derechos lingüísticos mide la calidad democrática y que los poderes públicos tienen un "amplio margen de disposición pero no pueden actuar en cualquier sentido".



Por ello, Urrutia ha analizado lo que en esta cuestión recoge la Constitución y la Ley del Amejoramiento del Fuero (Lorafna), y ha asegurado que el diseño del sistema de oficialidad es una competencia que corresponde a Navarra, si bien queda "muy abierta" a la competencia del Parlamento de Navarra, dada la "falta de expresividad" de la Lorafna al respecto.



"El apoderamiento a favor del Parlamento de Navarra es amplísimo" y la Lorafna "no es límite si se entiende apropiado extender la oficialidad de la lengua vasca" en la Comunidad, ha zanjado Urrutia, quien ha cuestionado la actual Ley foral del Euskera, que recoge la zonificación de la oficialidad de esta lengua en Navarra, pues "parece obedecer a un compromiso político, pero el resultado es que la configuración de los derechos es extremadamente frágil".



En el turno de los grupos, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos se han mostrado claramente a favor de la eliminación de la zonificación del euskera, lengua que se debe utilizar como elemento de cohesión social y que a su entender debe poder tener los mismos derechos en toda Navarra, mientras que PSN e I-E han optado por la prudencia.



Koldo Martínez (Geroa Bai) ha asegurado que la zonificación actual es "un atentado a la democracia", David Anaut (EH Bildu) ha desvinculado su demanda del abertzalismo y la ha vinculado a la "justicia social y la democracia", y Laura Pérez (Podemos) ha lamentado el uso del euskera "como arma arrojadiza" y ha abogado por hacerlo "como elemento de cohesión, convivencia y de paz".



Más escéptica, la socialista Inma Jurío ha considerado que en la actualidad ya se cumple "de forma garantista" la protección y desarrollo del euskera "tanto para euskoparlantes como para castellanoparlantes", y ha cuestionado si hay realmente "voluntad social" para cambiar una realidad que ya cumple con la demanda.



También prudente, José Miguel Nuin (I-E) ha constatado que el marco actual "sí permite también articular políticas comprometidas con el euskera", como lo hace el actual Gobierno, ha dicho para advertir de que cualquier cambio debe partir de la "realidad" navarra de "falta de homogeneidad territorial" ya que lo contrario "en vez de integración podría generar fractura".

Selección DN+