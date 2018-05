Actualizada 02/05/2018 a las 13:34

La portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, ha dicho este miércoles que los gobiernos navarro y vasco "trabajan conjuntamente" en torno al fin de ETA aunque "no es momento de avanzar nada" hasta no conocer los términos exactos de lo que "parece viene, el fin definitivo".



Y ha añadido en conferencia de prensa que "son habituales las reflexiones compartidas" entre ambos ejecutivos "y especialmente en lo relativo al final de ETA y la construcción de la convivencia".



Por eso, ha precisado, "como es lógico, se están dando conversaciones para analizar el fin de la historia de ETA y los actos previstos y anunciados para esta misma semana".



"Se barajan distintos escenarios por el momento, pero hasta no conocer los términos concretos del anuncio que haga ETA, de la declaración que acompañe a ese anuncio, no hay decisión definitiva ni nada cerrado", ha insistido. E

