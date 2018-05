Actualizada 02/05/2018 a las 11:05

Los abogados de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) expondrán este jueves en la novena jornada del juicio sus conclusiones, en las que defenderán la absolución de todos ellos.

La sección primera de la Audiencia Nacional retomará a las 10.00 horas el juicio en la que podría ser su última jornada, ya que solo resta que los abogados de los acusados presenten sus informes finales ante el tribunal y se otorgue a los acusados la posibilidad de decir su última palabra antes de que quede visto para sentencia.



Las defensas niegan la participación de los acusados en la agresión en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra y para ello han aportado testigos, la mayoría de los cuales han dicho no haber visto nada.



No así uno de ellos, amigo de los presuntos agresores y también de una de las novias de los guardias, que reconoció la paliza pero dijo no acordarse de los autores.



La Fiscalía vincula lo ocurrido en Alsasua con el terrorismo al entender que los encausados formaban parte del movimiento Ospa (Fuera) que busca la expulsión de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Navarra y que es heredero del movimiento vinculado a ETA Alde Hemendik (Fuera de aquí).



Así, pide para los ocho condenas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por lesiones y amenazas terroristas, aunque plantea una alternativa de entre 6 años y medio y 17 años y medio manteniendo un delito de terrorismo, el de desórdenes públicos, y quitando el carácter terrorista al resto.



En la última jornada del juicio, el fiscal expuso sus conclusiones y afirmó que los encausados encarnan "lo peor de la naturaleza humana" con su actuación fascista, al considerar que molieron "a palos" a los agentes siguiendo una estrategia de ETA.



"Consideramos -aseguró- que si no se aprecia terrorismo en casos como estos retrocederíamos 20 años, a aquellos momentos en los que Segi y Jarrai y Haika campaban a sus anchas por los pueblos del País Vasco y Navarra y algunos decían que eran cosas de los chicos de la gasolina, de la kale borroka (violencia callejera)".



Al terminar el juicio, la portavoz de las familias de los acusados, Isabel Pozueta, afirmó que sienten "vértigo y miedo, mucho miedo" al escuchar las peticiones del fiscal.

