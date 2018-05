Fin de semana bueno en Navarra tras dos días de fuerte cierzo

Actualizada 02/05/2018 a las 22:27

Este jueves 3 de mayo será un día con tintes invernales. Predominarán los cielos nubosos. En el sur y este la nubosidad será algo menos abundante. En el norte se darán chubascos frecuentes, tendiendo a disminuir claramente por la tarde noche. En el centro se esperan chubascos intermitentes y no muy abundantes, siendo menos probables por la tarde noche. En el resto no se darán precipitaciones, o si acaso alguna dispersa en áreas próximas al centro. La cota de nieve oscilará entre 1.100-1.400 metros. Las temperaturas máximas rondarán los 9-14 grados, siendo las más altas en la Ribera. El cierzo soplará recio en prácticamente toda la comunidad, salvo en la vertiente cantábrica donde será más suave, lo que provocará que la sensación térmica sea más baja dejando así un tiempo más propio de finales de marzo y no de principios de mayo.

Pérez de Eulate adelanta que el viernes día 4 el fuerte cierzo será el protagonista. En este y sur el ambiente será soleado con cielos poco nubosos o despejados. En el resto habrá cielos nubosos o con nubes y claros, siendo la nubosidad más abundante en los Pirineos y las zonas norte, noroeste y oeste. Durante la madrugada y a primera hora, podrá darse algún chubasco débil en Pirineos y las zonas norte, noroeste y oeste. En el resto es poco probable que llueva. La cota de nieve entre 1.200/1.400 metros. Las temperaturas máximas entre 13-18 grados, siendo las más altas en la Ribera. Las mínimas entre 5-/10 grados. El cierzo soplará moderado a fuerte, sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas de montaña y áreas expuestas. En la vertiente cantábrica, el viento norte será menos intenso.

El sábado día 5 los cielos estarán nubosos o con nubes y claros. La nubosidad será menos abundante en este, sureste y sur. La probabilidad de que pueda darse algún chubasco disperso es prácticamente nula. Las temperaturas máximas rondarán los 18-23 grados, siendo las más altas en este y sur. Las mínimas entre 6-11 gtrados. El cierzo se dejará notar, pero soplará menos intenso que en las dos jornadas precedentes.

Para la jornada del domingo día 6 mejora el tiempo con ambiente soleado. Pueden aparecer algunos intervalos de nubes, pero de poca importancia. Tras el mediodía, crecerá la nubosidad de evolución diurna, siendo posible durante la segunda mitad del día algún chubasco o tormenta ocasional. La probabilidad de chubascos será mayor en la zona de Pirineos y la zona este sureste. Las temperaturas máximas rondarán los 20-25 grados y las mínimas entre 7-12 grados. Los vientos variables flojos o en calma.

Etiquetas Meteorología

Selección DN+