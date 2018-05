El Parlamento muestra su "preocupación" por el despido de Patxi Zamora

Actualizada 02/05/2018 a las 15:18

La comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha aprobado una moción por la que la Cámara muestra su "preocupación" por el despido del auxiliar de vuelo Patxi Zamora y exige aclarar lo sucedido, asumir responsabilidades y "actuar con celeridad" para posibilitar su "inmediata reintegración".



La resolución, presentada por los grupos que sustentan el cuatripartito, ha sido sustentada por los grupos proponentes y el rechazo de UPN, PPN y PSN.



En un único punto, el Parlamento de Navarra "muestra su preocupación por la gravedad de los hechos denunciados" por el auxiliar de vuelo de Iberia y portavoz de Kontuz, Patxi Zamora.



Además, la Cámara "manifiesta su exigencia a las Administraciones Públicas implicadas a aclarar lo sucedido, asumir las responsabilidades pertinentes y actuar con celeridad en orden a posibilitar la inmediata reintegración en su puesto de trabajo".



Según se recuerda en la exposición de motivos, el pasado 19 de enero la Asociación de Consumidores y Contribuyentes Kontuz comparecía públicamente ante los medios de comunicación para "denunciar un nuevo caso de corrupción relacionado con el uso de las estructuras de poder y de medios públicos".



En este caso, se criticaba el "despido injustificado" de su portavoz y coautor del libro 'El Banquete, expolio y desaparición de la CAN', Patxi Zamora, de su puesto de trabajo como auxiliar de vuelo en Iberia.



De esta forma, se lamentaba que "tras 31 años de trabajo, sin que mediara hecho alguno que lo justifique, sin que existiera un expediente que lo argumentara y sin que se le haya dado explicación alguna", Patxi Zamora fue despedido porque la Guardia Civil "decidió, de la noche a la mañana y sin mediar explicaciones, la retirada de la tarjeta de identificación indispensable para que pudiera seguir desempeñando su tarea profesional".



La asociación reprochaba que "tal proceder, arbitrario, no justificado y que generó absoluta indefensión", no se podía entender "sino como un caso más de corrupción".



En este sentido, destacaba que se utilizó una institución pública "con la más absoluta impunidad" para llevar a cabo "una venganza de carácter político contra la cabeza visible de una asociación que se ha significado por la denuncia de corrupción" en el caso de la desaparición de la CAN.



En la resolución aprobada esta mañana se critica que "a fecha de hoy, más de tres meses después de iniciada esta tropelía, nadie ha dado explicaciones: ni el Ministerio del Interior, ni la Guardia Civil, ni la Delegación del Gobierno", de forma que "la indefensión continúa y la impunidad se perpetúa".



"La gravedad de esta conducta corrupta muestra sus verdaderas dimensiones si se tiene en cuenta no solo el uso de fondos públicos para llevarla a cabo, sino que ese gasto se realiza para vulnerar tres derechos fundamentales que afectan no solo a Patxi Zamora, sino también a la asociación Kontuz y a la sociedad navarra en general", denuncia el texto.



Según argumentan los cuatro grupos proponentes de la resolución, los tres derechos fundamentales "vulnerados" han sido el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, y a la información.



Por el contrario, el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin ha considerado que estar "ligado a la izquierda abertzale" no justifica que "el Parlamento de Navarra se ocupe de manera individualizada de su caso frente a otros muchísimos casos que, por desgracia, ocurren en similares circunstancias".



Según ha indicado, "no se ha puesto encima de la mesa ni un solo indicio" para que se le tenga que dispensar este "trato de favor".



En la misma línea se ha mostrado el socialista Guzmán Garmendia, que ha manifestado que esta moción "lo único que pretende es desprestigiar a la Guardia Civil" y "posicionarse en un Parlamento a favor de un particular". "Nosotros no somos los que tenemos que juzgar, no somos un tribunal", ha manifestado.



También la portavoz popular, Ana Beltrán, ha denunciado que los grupos proponentes "dejan entrever que por haber escrito ese libro, Zamora está siendo sometido a una venganza". "Si está despedido será por algo -ha añadido-, que acuda a quienes le deben defender: al tribunal correspondiente, no al Parlamento de Navarra".



Beltrán ha pedido la retirada de la resolución porque "deja en mal lugar al señor Zamora por no saber defenderse donde le corresponde", y a EH Bildu "por defender a una persona que debería defender en otras instancias".



Tras considerar que lo que pretende EH Bildu con esta moción "sí que se puede llamar corrupción y no lo que aluden en su exposición de motivos", ha lamentado que "eso es prostituir al parlamento y sentar un precedente muy serio".



"Utilizar a este parlamento para defender a una persona de su partido está muy lejos de ser licito, o por lo menos de ser ético", ha zanjado.

