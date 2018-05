EH Bildu, Podemos e I-E piden reducir la materia de religión sin el apoyo del Gobierno

Actualizada 02/05/2018 a las 13:23

EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para establecer que la asignatura de religión y sus alternativas tengan la carga lectiva mínima establecida en la normativa de ámbito estatal.



La iniciativa no cuenta con la firma de Geroa Bai, socio del cuatripartito, que considera junto con el Gobierno de Navarra que "no se dan las condiciones" para dar cumplimiento a esta medida, según han explicado en rueda de prensa EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, que han afirmado que sus socios no han dado más explicaciones al respecto.



De aprobarse esta ley, la asignatura de religión pasaría en Educación Primaria y en Educación Secundaria de dos sesiones semanales a una, y en Bachillerato, donde es asignatura optativa, de tres a una. Estos cambios entrarían en vigor en el curso 2018-2019.



Los tres grupos han advertido a Geroa Bai de que este asunto estaba previsto en el acuerdo programático suscrito por el cuatripartito y "como tal se debe hacer, sencillamente porque así nos habíamos puesto de acuerdo". Al mismo tiempo, han confiado también en que el PSN respalde la iniciativa.



La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha explicado en concreto que el acuerdo programático establecía que se estudiarían "vías legales para no impartir religión confesional en el currículum escolar, lo cual no excluirá el estudio del hecho religioso y de las religiones como parte de dicho currículum".



Marisa de Simón ha señalado que la ley presentada por los tres grupos es "un paso hacia la laicidad de la educación pública, que obliga también a todos los centros subvencionados con fondos públicos".



La parlamentaria de EH Bildu Esther Korres ha afirmado que la "religión debe estar fuera de la escuela, es un tema que hay que trabajar y desarrollar en el ámbito familiar", pero ha apuntado que "por desgracia, la legislación española no nos permite tomar decisiones propias en Navarra y en consecuencia sacar la religión de las aulas". Así, aunque "la legislación actual solo nos permite reducir las sesiones de religión", es algo que "hay que llevar a la práctica".



En la misma línea, la parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha afirmado que su grupo defiende "una escuela pública laica, porque la religión tiene que ser algo de la conciencia personal, pero nunca como adoctrinamiento dentro de un espacio escolar".



Sobre la situación en la que quedarían los docentes que actualmente imparten religión, Tere Sáez ha afirmado que "eso no nos corresponde solucionarlo a los grupos que estamos aquí, el Arzobispado tendrá que dar una solución a la gente que tiene contratada". "Tendrá que darle una salida y habrá que ver las fórmulas diferentes de reciclajes o no. Todas esas horas son estupendas y necesarias para hacer ciudadanía y para hacer educación afectivo sexual", ha asegurado.

