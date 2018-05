Actualizada 02/05/2018 a las 13:49

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha manifestado sobre el fallo que dejó expuestos los datos de los contribuyentes la que "no ha habido, desde 2007, ninguna filtración ni captación de datos" de la Hacienda foral y ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad". "No se ha filtrado ningún dato, nadie ha podido tener acceso a los datos de los contribuyentes", ha añadido.



En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Aranburu ha indicado que se trata de "un problema de seguridad que nos preocupa, como es lógico, porque fue detectado por un experto informático independiente que lo puso en conocimiento de la propia Hacienda".



Según ha precisado, "es un tema que está vinculado al sistema por el que entramos a nuestros datos con el DNI más el PIN, esto está establecido desde el año 2005". "Es un problema de vulnerabilidad que tenemos desde hace 13 años", ha dicho, para indicar que "con ayuda de este experto hemos detectado que podría haber esa vulnerabilidad".



Aranburu ha indicado que Hacienda, junto con la Dirección General de Informática, ha analizado "si esto en el pasado había podido tener efectos reales de que hubiera habido intrusismo o captación de datos". "Se ha descartado, nos ha costado tiempo", ha dicho, para indicar que se han analizado 11 años, "más no se puede".



Ha precisado que esta situación "nos ha permitido comprobar que los sistemas informáticos son muy seguros y no ha habido ningún tipo de incidencia" y ha añadido que se realizó desde Hacienda "la correspondiente notificación al Centro Criptológico Nacional de acuerdo con un esquema nacional de seguridad".



Aranburu ha querido aclarar que "la vulnerabilidad en sí" del sistema en cinco horas "se resolvió" y "nos ha llevado más tiempo analizar si en el pasado se pudo entrar o no en datos de los contribuyentes". "Son muchos años y por lo menos en los últimos once años en los que se puede entrar se ha podido comprobar que no ha habido ningún tipo de filtración", ha asegurado.



CAMPAÑA DE LA RENTA



En otro orden de cosas, preguntado por si existe "cierto colapso" en las oficinas de Hacienda para hacer la declaración de la renta, Mikel Aranburu ha señalado que "a mi no me ha llegado esa información". "Conozco el problema porque es clásico, una gran parte de los contribuyentes prefiere hacer la declaración en las oficinas de Hacienda y éstas dan de sí lo que dan de sí", ha comentado.



Ha insistido en que se acuda al programa telemático, que "ahora es un programa mucho más avanzado que los anteriores, es muy intuitivo, muy sencillo". "También está la red de oficinas colaboradoras, que es extensa, pero no podemos evitar que el ciudadano quiera estar en dos o tres sitios", ha expuesto.

