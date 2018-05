Miércoles nuboso con chubascos en Navarra en la segunda parte del día

Actualizada 01/05/2018 a las 23:22

Este miércoles 2 de mayo se espera una jornada con cielos predominantemente nubosos en la Comunidad foral, según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. Durante la tarde comenzarán a darse chubascos por la zona noroeste y oeste de la Comunidad, que con el paso de las horas se irán extendiendo por Navarra, siendo en general débiles y ocasionales. Al final del día, las precipitaciones se irán restringiendo a la zona norte y áreas próximas. La cota de nieve se quedará rondando los 1800 metros. Las temperaturas máximas se situarán entre 13 y 18 grados, siendo las más altas en la Ribera. Los vientos soplarán variables flojos o calmas, fijándose del noroeste flojo o moderado tras el mediodía.

El jueves día 3 se espera un día de cielos nubosos en la Comunidad foral. En la zona más sur y este la nubosidad será algo menos abundante, pudiéndose abrir algunos claros en otras zonas próximas al sureste por la tarde. En la zona norte se esperan chubascos frecuentes, tendiendo a disminuir claramente por la tarde-noche. En la zona centro se esperan chubascos intermitentes y no muy abundantes, siendo menos probables por la tarde-noche. En el resto de la Comunidad foral no se esperan precipitaciones ,o si acaso, alguna dispersa en áreas próximas a la zona centro. La cota de nieve comenzará en 1500-1800 metros, bajando con el paso del día hasta unos 1200-1400. Las temperaturas máximas se quedarán entre 9 y 14 grados, siendo las más altas en la Ribera. Las mínimas bajarán a 5-10 grados. El cierzo soplará recio en prácticamente toda la Comunidad, salvo en la vertiente cantábrica donde será más suave. Este cierzo intenso provocará que la sensación térmica sea más baja que la temperatura real, dejando así un tiempo más propio de finales de marzo y no de principios de mayo.

El viernes día 4 esperamos un día de nubes y claros y ya sin prácticamente lluvia. Podría darse alguna dispersa por la mañana en la zona noroeste. Las temperaturas máximas se recuperarán, pero muy poco, seguirá siendo fresco el ambiente. Además, el cierzo seguirá aportando una sensación térmica algo fría, ya que seguirá soplando con cierta intensidad.

