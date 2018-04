Actualizada 30/04/2018 a las 18:45

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual, ha considerado "deleznable" que se esté "vilipendiando" al juez que dictó un voto particular defendiendo la absolución de los acusados y ha criticado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "haya pasado a convertirse en un mero transmisor de mensajes populistas".



Así se ha pronunciado Martínez Becerra después de que Catalá haya afirmado este lunes que "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de 'La Manada' tiene "algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente".



El letrado ha calificado de "deleznable" las protestas que se están llevando a cabo en todo el país contra la sentencia y las críticas a los jueces. "Me parece deleznable el tratamiento que se está llevando a cabo en relación con los tres magistrados en general, pero en concreto, con el autor del voto particular al que se le está vilipendiando de manera ruin", ha sostenido Martínez Becerra.



Sobre las palabras del ministro en relación con el magistrado, ha criticado que Catalá "haya dejado de ejercer como ministro de Justicia y haya pasado a convertirse en un mero transmisor de mensajes populistas". Y ha defendido que sus "faltas de respeto" hacia el magistrado "deben tener una respuesta absolutamente unánime por todas las personas que conforman la administración de Justicia".



Por otro lado, el abogado ha manifestado que sus cuatro clientes se encuentran con una sensación de "desasosiego" y están "perplejos" ante las reacciones que se están sucediendo una vez que el jueves se conoció la sentencia que les condena por un delito de abuso sexual y les absuelve del delito de agresión sexual.



"Están viviendo esto desde la perplejidad más absoluta. Produce una sensación de desasosiego importante, cuando alguien considera que es inocente y el hecho de estar privado de libertad, que encima prácticamente el Estado entero, políticos de todas las formaciones y de todo el mundo se vuelquen contra ti", ha afirmado.



Según ha avanzado Martínez Becerra, esta misma semana va a registrar la petición de puesta en libertad para los cuatro miembros de 'La Manada'. Además, están en la fase inicial de elaboración del recurso contra la sentencia.

