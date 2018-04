La foto de una navarra sobre las protestas por la sentencia de 'La Manada', en el NYT

La sentencia por la violación en grupo denunciada por una joven los Sanfermines de 2016 sacó a miles de personas a las calles españolas y la prensa internacional recogió lo ocurrido.



'Le Monde', 'Independent', el 'Daily Mail' fueron algunos de los medios que informaron de lo que se vivió en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tras conocerse la condena por abuso sexual y no por agresión.



El New York Times escogió una imagen que muestra los momentos de tensión vividos el 26 de abril, con varios manifestantes enfrentándose a la Policía Foral. La ilustración es de Villar López, una fotógrafa navarra que trabaja para la agencia EFE.



La propia fotógrafa ha compartido la publicación en su cuenta de Twitter.



Verdict in Pamplona Gang Rape Case Sets Off Immediate Outcry https://t.co/vGSSspEaxr