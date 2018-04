Una marea de indignación contra la sentencia de 'La Manada' recorre Pamplona

Actualizada 29/04/2018 a las 08:39

La indignación que ha suscitado la sentencia a la ‘Manada’ invadió este sábado las calles de Pamplona. La manifestación convocada por el movimiento feminista tomó el relevo a las concentraciones espontáneas celebradas en las horas posteriores al fallo. La ciudadanía respondió en masa y dejó pequeño el recorrido diseñado entre la Audiencia y la Plaza del Castillo. Cuando la cabeza sobrepasaba la estatua a los Fueros, todavía había asistentes abandonando la plaza dedicada al juez Elío.



Todo el mundo tenía algo que decir ayer y cada cual eligió su lenguaje. Con símbolos, como la ropa negra y los pasamontañas que habían pedido los organizadores; también con pequeños lazos morados, el color emblema de la lucha feminista, o con guantes rojo sangre, por todas aquellas asesinadas que engrosan mes a mes un infame balance. Porque lo de ayer era por el caso de la manada, pero también por otros muchos, ya sea de abuso o de agresión. Por esos miles de mujeres confesaron ayer en Twitter bajo el hashtag # Cuéntalo. “Esto no es un caso aislado, es una consecuencia más del patriarcado”, reflexionaban Itsaso Alcalde y Kattalin Fagoaga, lesakarras de 25 y 23 años. “Al menos ver este movimiento social emociona, es una luz en el horizonte, porque a las feministas se nos ha tomado siempre como a unas histéricas, cuando no hacemos otra cosa que dar una respuesta a un sistema injusto”, añadían. “La sentencia es ridícula, es algo descarado”.



Te recomendamos





Con cartulinas o megáfonos, a pleno grito o en pequeños corrillos, las consignas fueron muchas y apenas hubo momentos de silencio. La más repetida: “No es abuso, es agresión”. El grito llegaba desde gargantas jóvenes femeninas en las primeras filas, pero las voces se hacían más homogéneas conforme avanzaba la multitud. Matrimonios maduros, madres y padres jóvenes con niños en silletas o a hombros, grupos de chicos jóvenes. Como Óscar García, de 20 años, que había acudido con sus amigos de San Jorge. “En esto tenemos que estar todos juntos, no es un movimiento solamente de mujeres”, decía. Otro de los integrantes del grupo, que prefirió no dar su nombre, ahondaba en el contenido de la sentencia. “Está claro que lo que se describe es una situación de intimidación. No entiendo que, con el relato que hacen de los hechos los dos jueces, luego no aprecien que hay intimidación. Para eso, es más coherente el tercero, el del voto particular, que dice que no hay nada de nada”.



Distinto punto de vista tenía Mª Cruz Lerga, acompañada de Graciela González. “Creo que es este voto particular lo que ha traído a mucha gente hoy aquí, porque refleja una personalidad inquietante, casi diría que un problema psicológico en este juez”, sostenía Lerga, de 52 años. “Las mujeres seguimos indefensas y queremos ser libres, de igual a igual. Estamos muy cansadas, pero también fuertes para decir que ya basta”, añadía González, de 59.



Para Beatriz Díaz Castellano y Olaia de Luis Provedo, amigas de 25 y 27 años, respectivamente, el problema va más allá de la judicatura. “No comparto las faltas de respeto hacia el juez y su familia en las redes sociales”, objetaba Díaz. “La raíz es la falta de respeto a la mujer, la violencia, que no se nos crea. Yo entiendo perfectamente la reacción de la chica porque también me quedaría petrificada contra cinco tíos. Que digan encima que ella no mostró oposición me parece ridículo”, sostenía.

Selección DN+