Educación resolverá a partir del 7 de mayo el recurso de la oposición de inspectores

Actualizada 29/04/2018 a las 20:17

El Gobierno de Navarra ha informado este domingo de que Educación resolverá a partir del 7 de mayo el recurso de alzada que ha originado la suspensión de la oposición al cuerpo de inspectores de Educación.



Fue un aspirante el que recurrió su exclusión del proceso y el 28 de marzo registró un escrito en el que pedía la suspensión del acto recurrido, petición que Educación tenía de plazo para responder hasta ayer pero no lo hizo, como informó este domingo Diario de Navarra.



Hoy el Ejecutivo asegura en un comunicado que las pruebas ya realizadas no se verán afectadas, ni deberán repetirlas los aspirantes.



Y añade que la oposición del cuerpo de inspectores "ha sido suspendida por la presentación de un recurso de alzada que así lo solicitaba y que por su contenido se ha considerado más prudente que así sea".



Por ello, puntualiza, "las notas de las pruebas ya realizadas se publicarán cuando se resuelva el recurso y se lleven a cabo todas las actuaciones que ello comporte".



Según el Gobierno, la suspensión implica la paralización del procedimiento en el momento en que se encuentra actualmente y por este motivo no se han publicado los resultados de las pruebas ya realizadas.



"Se trata, en definitiva, de la solución más razonable y más adecuada" para "garantizar tanto los derechos de la persona que ha presentado el recurso como los derechos de los aspirantes que han estado examinándose durante las últimas semanas", concluye.

