Actualizada 27/04/2018 a las 14:34

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi y parlamentarios de EH Bildu han protagonizado este viernes un duro cruce de declaraciones durante el desarrollo de la comisión de investigación del Parlamento foral sobre Caja Navarra.

A lo largo de la tercera jornada de comparecencia en la citada comisión, Enrique Goñi ha afirmado que la parlamentaria abertzale Arantza Izurdiaga, que ejerció como letrada de Kontuz en procesos judiciales relacionados con la CAN, acusó a personas "inocentes".

"Ha tratado de complicar mucho mi vida", ha dicho directamente Goñi. "Ha acusado a un inocente y en 2015, agotada de chocar contra un muro, desistió, y ha abierto ahora el juicio político. Nos ha acosado. Ha acusado a unos inocentes. Usted dice que no cree en la cárcel, pues aleluya, nos podíamos haber ahorrado estos cinco años", ha dicho, para afirmar que todo el proceso judicial "fallido" sobre la CAN cuesta "casi como un centro de salud".

Izurdiaga le ha replicado que "todo esto hubiese sido innecesario si ustedes hubiesen colaborado desde el inicio" y ha señalado, por ejemplo, que para obtener determinada documentación relativa al cobro de dietas por parte de cargos políticos "el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona tuvo que enviar a la Guardia Civil a la sede de Caja Navarra, porque ustedes no querían facilitar la documentación". "Si su actitud hubiese sido otra desde el principio, nos hubiésemos evitado un largo proceso judicial que, le aseguro, no le gustó a nadie", ha afirmado.

También ha intervenido en la discusión el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien está llevando el peso del interrogatorio a Enrique Goñi. Araiz le ha preguntado si "sabe qué es la pena de banquillo" y ha añadido: "Yo he estado doce años y medio yendo al juzgado cada quince días para firmar y al final, ¿sabe qué pasó?, que me declararon inocente. Si usted ha sufrido, no le quiero decir lo que he sufrido yo. He estado en la cárcel y hubo que anular la sentencia. Me comí dos años y medio de cárcel. Si usted ha sufrido, lo sentimos, todos hemos sufrido, algunos más que otros, probablemente, pero no venga usted de mártir".

Goñi le ha replicado que "usted sabrá por qué ha sufrido la pena de banquillo, yo sé que la estoy sufriendo por la señora Izurdiaga, y la sigo sufriendo, porque derivado de lo que ustedes iniciaron, sigo siendo acosado en las redes de forma salvaje, tan es así, que el 4 de abril he tenido que pedir un escrito en el juzgado de Aoiz de identificación de no sé cuántas IP".

Continuando con esta argumentación, el exdirector general de la Caja ha afirmado que ha sufrido un proceso de "desprestigio" y como ejemplo ha puesto una metáfora: "Súbanse a un campanario, rajen una almohada, tiren las plumas y luego vayan y recójanlas. Usted tiró mis plumas, señora Izurdiaga, y yo no lo olvidaré nunca".

Esta discusión se ha producido en un momento en el que Adolfo Araiz estaba preguntando a Goñi sobre el cobro de dietas por parte de cargos políticos en órganos de Caja Navarra y en concreto sobre sesiones dobles que se celebraban con diferencia de menos de una hora y por las que se cobraban hasta 2.600 euros.

El exdirector general de la Caja ha afirmado que "si hubiese habido algún tipo de irregularidad" en este ámbito, el Tribunal Supremo "lo habría puesto de manifiesto".

En todo caso, ha dicho que no sabe si efectivamente se produjeron esas sesiones dobles y si se cobraron esas cantidades. "¿Me ha visto usted en estas sesiones?", ha dicho a Araiz.

