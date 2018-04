Cientos de personas vuelven a manifestarse en Pamplona contra la sentencia de 'La Manada'

Actualizada 27/04/2018 a las 12:48

Este viernes por la mañana han continuado las concentraciones de protesta contra la sentencia de los miembros de 'La Manada', condenados a 9 años por abusos pero absueltos de agresión sexual.

A las 12 del mediodía ha tenido lugar una nueva manifestación a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona.

"Esta justicia es una mierda" o "No es abuso, es violación" son algunos de los gritos de los cientos de personas que se han congregado ante la Audiencia de Navarra. Se han producido momentos de tensión, si bien no como en el momento de la lectura del fallo judicial.

Los manifestantes han realizado una 'sentada' en la puerta del edificio, tras lo cual agentes de la Policía Foral han tomado posiciones para impedir el paso al interior.

En la manifestación, Uxue Álvarez, en castellano, y Maddi Lasa, en euskera, han leído un comunicado en el que aseguran que esta sentencia "pone en riesgo nuestras vidas y nuestros cuerpos, ya que da a entender que las mujeres debemos resistir activamente para considerar la existencia de violencia o intimidación", algo que no ocurre en otros delitos.

En ese sentido, han indicado que, cuando se produce un robo a una persona en el interior de un cajero, "la justicia considera que en esta situación existe intimidación", pero no en este caso, "pese a que la mujer se encuentra sola, en un portal y siendo agredida por cinco hombres a la vez".

"La justicia heteropatriarcal defiende más la propiedad privada que los derechos y los cuerpos de las mujeres", se subraya en el comunicado.

El Movimiento denuncia que en este proceso, "como es habitual", no solo se ha profundizado "en la revictimización de la mujer", sino que "nos han dejado muy claro que nos quieren víctimas, sin capacidad de respuesta y sin posibilidad de rehacer nuestras vidas".

Este caso, agrega, "por más que traten de vestirlo de excepcionalidad, no es un hecho aislado. Tenemos que recordar que la mayoría de los casos de violencia no se denuncian y no es por falta de sensibilidad o miedo a reconocer la agresión, sino porque las mayoría de las mujeres somos conscientes de lo que supone enfrentarnos a un procedimiento judicial".

Se trata de un procedimiento que "nos revictimiza, culpabiliza y continúa agrediendo", asegura el Movimiento, que apuesta por "la autodefensa feminista como una herramienta integral y efectiva para hacer frente a la violencia sexista".

El Movimiento Feminista convoca por estos motivos una manifestación mañana desde el que denomina "Palacio de la (IN)justicia de Iruñea".

Te recomendamos

Selección DN+