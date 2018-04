Actualizada 26/04/2018 a las 14:58

La Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y la organización Women's Link han mostrado su "decepción" y "disgusto" por la condena de este jueves, 26 de abril, a nueve años de prisión a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual, una sentencia que han calificado de "permisiva" y "dulcificada" con los agresores, al tiempo que temen que siente un "precedente negativo".



La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha expresado su "decepción" al respecto ya que, a su juicio, se trata de "una sentencia "dulcificada que no sanciona la gravedad de los hechos". "Es un fallo muy decepcionante", ha lamentado.

Ante el hecho de que los jóvenes hayan sido absueltos por la Audiencia de Navarra del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados, Besteiro se ha preguntado: "¿Entonces, qué se considera intimidación?, ¿qué mensaje se transmite a las víctimas?".



Por ello, ha cuestionado "el mensaje que permisividad" que se transmite a los agresores con este tipo de condenas, al tiempo que ha señalado que "a la víctima se la responsabiliza de la agresión". A su juicio, el fallo de la Audiencia de Navarra es "un fallo tremendo para la víctima" y refleja "desconocimiento de lo que es una agresión".



En la misma línea, la abogada de Women's Link Elena Laporta ha hecho una valoración inicial "negativa" de la sentencia, "a falta de conocer más detalles". "Es preocupante y tememos que pueda sentar un precedente negativo", ha indicado.



Laporta ha calificado de "preocupante" el hecho de que haya pruebas, como la existencia de un vídeo, que no se tengan en cuenta o que la condena sea por abuso sexual, lo que descarta que haya violencia o intimidación. "Es preocupante", ha reiterado, por lo que ha reclamado revisar este tipo de decisiones.



Por último, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, también ha advertido de que "todo lo que no sea sancionar y rebajar sustancialmente la pena, lo único que provoca es que se sigan cometiendo este tipo de delitos".



"Ellos cometieron una violación y la publicaron para dar cuenta de sus fechorías a otros compañeros. Si esta confesión no sirve, esto es muy grave", ha apostillado. Del Campo también ha puesto en tela de juicio "cómo se valoran los delitos contra los mujeres" y ha zanjado: "No es verdad que la justicia sea igual para todos".

