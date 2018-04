Protesta por la sentencia a 'La Manada': concentraciones en toda España

Actualizada 26/04/2018 a las 16:14

Colectivos y asociaciones feministas han convocado para este jueves 26 de abril numerosas concentraciones frente a las Audiencias Provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades y capitales de provincia de toda España en protesta por la sentencia a 'La Manada'.



Las convocatorias están siendo difundidas a través de las redes sociales después de conocerse el fallo de la Audiencia de Navarra, que se ha conocido este jueves y ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada' pero les ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines de 2016.



Así, se han convocado concentraciones en ciudades de casi todas las comunidades autónomas españolas en horarios de entre las 18.00 y las 21.00 horas en diferentes emplazamientos para protestar frente a la decisión del juez.



En Barcelona la movilización está prevista en la plaza Sant Jaume a las 19.00 horas, en Bilbao la concentración será frente a los juzgados también a las 19.00 horas, en Sevilla será frente al ayuntamiento a las 18.00 horas, en Zaragoza frente a la Audiencia Provincial a partir de las 18.00 horas, y en Valencia a las 19.00 en el ayuntamiento de la ciudad y a las 20.00 horas frente a Delegación del Gobierno.



También ciudades como Cartagena, Huesca, Gijón, Oviedo, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Alicante, Sevilla, Granada, Tenerife, Valladolid, Huelva, Málaga, Jaén, Almería, Cádiz o Salamanca, entre otras, han convocado concentraciones para esta tarde.



FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA EN MADRID



Asimismo, colectivos feministas han convocado una concentración a las 20.00 horas frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, bajo el lema 'La manada somos nosotras'.



Con los hashtag #AlertaFeminista y #SóloSíEsSí, las convocantes recalcan: "En San Fermín o en Alicante, pase lo que pase, nosotras te creemos" o "La ausencia de un NO no es suficiente. Sólo un SÍ libre y consciente produce el consentimiento".



El pasado 17 de noviembre colectivos feministas ya se concentraron frente a la sede del ministerio de justicia en Madrid, para protestar por la "justicia patriarcal" que, a su juicio, suponían las medidas tomadas por el juez encargado del caso. En aquella ocasión, la concentración desbordó la calle San Bernardo y cortó la Gran Vía madrileña.



Según denunciaron entonces en Twitter, entre otras, las cuentas de la Coordinadora Feminista estatal y la Plataforma 7N contra las violencias machistas, se investiga a la víctima y no al victimario en un claro ejemplo de la denominada "cultura de la violación" por la que ellas son sistemáticamente cuestionadas mientras ellos encuentran justificación social.

