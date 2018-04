Actualizada 26/04/2018 a las 15:48

Los abogados de los cinco miembros de 'la Manada', condenados por la Audiencia de Navarra a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual durante los Sanfermines de 2016, recurrirán la sentencia que consideran injusta.



Jesús Pérez, el abogado de uno de ellos, el guardia civil, ha anunciado que recurrirá la sentencia y llegará "hasta donde haga falta", ya que piensan que "deben ser absueltos".



"No solamente podemos recurrir el fallo, sino que hay vulneración de derechos fundamentales", ha indicado en declaraciones a los periodistas tras conocer la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.



Por su parte, el abogado de los otros cuatro miembros del grupo, Agustín Martínez Becerra, ha informado que también recurrirá porque la sentencia se "cae por su propio peso" y es "absolutamente injustificada" porque los acusa de abuso sexual con prevalimiento, un delito, dice, del que no habían sido acusados.



"Poco más o menos se viene a sacar de la manga un delito de abuso sexual con prevalimento que en ningún caso ha sido base de acusación", ha dicho, por lo que no se han podido defender y por lo que, a su juicio, la sentencia "no se ajusta a derecho".



Para este letrado, están "absolutamente convencidos de que el voto particular debe ser rotundo y elocuente".



Ha destacado que "los tres magistrados, por unanimidad, han absuelto a los cinco de todos los delitos de los que se les acusaba, es decir, del delito de agresión sexual, del delito contra la intimidad, de hurto solo a uno".



Ha apuntado la posibilidad de que se haya buscado "un término medio buscando no descontentar a todos".



El abogado ha considerado "absolutamente injustificada" la condena, teniendo en cuenta que por ese delito no han sido acusados y por lo tanto no han podido defenderse, por lo que entiende que "falta el principio acusatorio y que por lo tanto esa sentencia es absolutamente irregular".



"Desgraciadamente nos vemos sometidos a la situación de presión que hemos visto que ha derivado hoy incluso al parecer con actos de violencia, parece que el único objetivo es el de torcer la voluntad del tribunal en un momento determinado", ha señalado.



En opinión del letrado, "si bien es cierto que puede haber una condena por delitos del mismo tipo en una cadena hacia abajo, lo que no puede ocurrir es que se introduzca un elemento como el prevalimiento, elemento del que jamás nos hemos podido defender", ha explicado.



Martínez Becerra todavía no había podido hablar con sus clientes, pero estaba convencido de que el fallo les ha caído como "un jarro de agua fría" porque todos contemplaban la inocencia y el tribunal "les ha dado la razón, son inocentes de una agresión sexual, de un delito contra la intimidad y cuatro de cinco del hurto".

