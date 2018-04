Actualizada 25/04/2018 a las 08:27

Protegidos colectivamente#las vacunas funcionan’. Con este lema por bandera, representantes de tres sociedades científicas médicas salieron el martes a la calle, con motivo de la Semana Internacional de la Vacunación, para recordar los beneficios de las vacunas y criticar el “inexplicable cuestionamiento” que están sufriendo en los últimos tiempos. De hecho, los últimos casos de sarampión en Navarra, nueve conocidos hasta ahora y siete de ellos sin vacunar, han tenido su origen en un joven de 22 años sin vacunar que se contagió en un viaje internacional.



“Es una desgracia. La vacunación se está poniendo en entredicho por una moda. Las vacunas son seguras y eficaces”, afirmó Manuel Mozota, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en Navarra. Junto a sus colegas, Raimon Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría (ANPE) y Luis Mendo, presidente de SEMERGEN, insistieron en la importancia de vacunarse según los calendarios oficiales y las recomendaciones científicas. “Las vacunas han sido uno de grandes hitos históricos después del antibiótico. Este cura enfermedades pero la vacuna las previene”.



Al mismo tiempo, los expertos reclamaron “equidad” a la Administración. “Hay vacunas que no están financiadas y personas que no las pueden pagar. El Gobierno debería financiarlas”, apuntó Mozota. Por ejemplo, en el caso de los adultos consideró que la vacuna del neumococo que se administra en Navarra a los 65 años se ha quedado “obsoleta” mientras que en otras comunidades se facilita a este colectivo la vacuna conjugada 13. “Es importante que no nos quedemos atrás”, dijo.

Cada vez nos sometemos a más situaciones de riesgo, como los viajes internacionales



PADRES INFORMADOS



Pelach recordó que la última decisión es de los padres, ya que las vacunas no son obligatorias, aunque defendió que deben tener toda la información. “En los niños está más aceptado porque son más susceptibles pero cuando se llega a la adolescencia se pierde esa idea. Y cada vez hay más situaciones de riesgo, como los viajes internacionales”, indicó. “Al viajar, estamos preocupados por la fiebre amarilla u otras enfermedades cuando puede haber complicaciones importantes por varicela o sarampión”. Y añadió que aumentan las dudas de padres cuyos hijos salen a estudiar fuera, a Europa o Estados Unidos, por ejemplo, sobre si están protegidos. “Se juega con el hecho de que aquí puede haber pocos casos de una enfermedad pero hay que ver cómo está la situación en otros países”, añadió Mendo.



Por eso, los expertos defienden un calendario vacunal único en todas las comunidades. “Los médicos debemos dar la información con independencia del tema económico”, añadió, como en el caso de la vacuna frente al meningococo B.



“Al no pasar la enfermedad, no somos conscientes del beneficio que tenemos al tener una vacuna”, añadió Mozota. Y es que cuando las coberturas de vacunación bajan del 95% de la población se pone en riesgo la inmunidad de grupo, ya que los virus y bacterias pueden circular más.



Los expertos reconocieron que ahora hay grupos de padres reticentes a vacunar. “Navarra no es una de las comunidades donde más se da este problema pero porque los profesionales de Primaria lo estamos defendiendo y nos hemos ganado un prestigio”, apuntó Pelach. “No hay nada demostrado científicamente sobre posibles problemas que puedan generar las vacunas”, añadió.



Tampoco es cierto que el sistema inmunológico pierde su capacidad de reacción. “Las vacunas son cada vez más seguras desde el punto de vista de la memoria inmunológica. Si no hay infección está dormida y se despierta si llega la infección”. De ahí que insistan en la vacunación en todos los colectivos. “No sólo es cosa de niños”.

DECÁLOGO DE LA VACUNA



1. Proteger la salud. Las vacunas protegen frente a virus y bacterias. Activan las defensas.

2. Salvan vidas. Enfermedades como la polio, tétanos, meningitis, etc. siguen causando muertes. La vacuna salva vidas.

3. Control enfermedades. Se pueden erradicar enfermedades. Un ejemplo es la viruela.

4. Cáncer. Previenen algún tipo de cáncer y enfermedades degenerativas, como la hepatitis B y cáncer de cuello de útero.

5. Niños y adultos. Hay que vacunar a cualquier edad y en situaciones especiales (embarazo)

6. Solidarias. Protegen a uno mismo y a los demás por el efecto de protección en grupo.

7. Seguras y efectivas. Están sometidas a “rigurosísimos” controles y estudios.

8. Derecho básico. No se debe negar a los niños ese derecho,

9. Vida saludable. Son tan importantes como el ejercicio y alimentación en el estilo de vida

10. Consejos. Hay que informarse del calendario de vacunación y de las vacunas recomendadas.

