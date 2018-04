Consigue tu kit rockero para el concierto en familia de Minimusic dedicado a U2

Actualizada 25/04/2018 a las 11:47

"With or without you, With or without you, I can't live, With or without you...". Las canciones de la banda irlandesa U2 sonarán en Pamplona el próximo 6 de mayo. Será en un tributo pensado para toda la familia y promovido por Minimusic que tendrá lugar en Baluarte.

Las entradas ya a están a la venta online. Los adultos tienen que pagar 15 euros y los niños y jóvenes de entre 2 y 12 años, 9 euros.

Además, entre este jueves y el sábado, en el centro comercial Itaroa de Huarte los más pequeños pueden conseguir su kit rockero. Los interesados sólo tienen que acudir a Itaroa con el ticket del concierto y recibirán un kit musical compuesto por una mochila y una guitarra de cartón. Las fechas y los horarios son: los días 26 y 27 de abril, de 17 a 20 horas, y el 28 de abril, de 12 a 14 horas y de 17 a 20.

EL CONCIERTO

El concierto del 6 de mayo consiste en descubrir a U2 con U2 Band. En la primera parte del espectáculo, a través de un cuentacuentos, se hará un repaso de la historia de esta banda irlandesa. En la segunda, la banda tributo ofrecerá un concierto en directo interactivo y participativo.

El día del show, los asistentes podrán participar en diversos sorteos. El único requisito es contar con la entrada del concierto. Entre otras cosas, los agraciados podrán disfrutar de un fin de semana en Port Aventura para cuatro personas, de sesiones de cine en los Yelmo Itaroa y lotes de productos de Postres Ultzama, entre otros regalos gracias a los patrocinadores del evento, Itaroa y Caja Rural.

