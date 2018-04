El brote de paperas se extiende a Tudela, con 42 casos en la última semana

Actualizada 24/04/2018 a las 15:32

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha detectado durante la pasada semana un aumento de la incidencia de paperas en el área de Tudela, donde se han contabilizado 42 casos. El número total de casos registrados en Navarra en ese periodo es de 71, lo que eleva la incidencia en lo que va de año a 451 casos.

El incremento generalizado de la incidencia de paperas, en España y en Navarra, comenzó en otoño del año 2016, y ha experimentado un aumento durante las primeras semanas de 2018, extendiéndose, como se ha mencionado, a la zona de Tudela en la última semana.

Los casos tenían entre 0 y 84 años y el 86% tenía menos de 30 años. Esta infección es más común a finales de invierno y primavera, por lo que no se puede descartar que el número de casos aumente, ha informado el Gobierno foral a través de un comunicado.

Según ha explicado, aunque la vacunación es una herramienta potente y eficaz para la prevención de las enfermedades, no todas las vacunas tienen la misma efectividad. La vacunación contra la paperas está incluida en la llamada triple vírica -paperas, rubeola y sarampión. La efectividad en estas dos últimas es más del 95%, mientras que en la paperas es del 80%, lo que se apunta como una de las causas de que cada 5-7 años aproximadamente se produzca un incremento de los casos.

Antes de que comenzaran los programas de vacunación con triple vírica, el 90% de la población sufría la infección por el virus de la paperas. Actualmente, el calendario vacunal estatal y también el de Navarra incluye la vacunación con triple vírica a los 12 meses y a los tres años de edad.

RECOMENDACIONES

Ante este aumento de los casos, el ISPLN recomienda que los afectados no acudan a clase o a actividades colectivas hasta que no haya pasado una semana desde el inicio de los síntomas, para evitar contagios.

Además, en el entorno de los casos (convivientes y contactos escolares), es conveniente revisar el estado de vacunación con triple vírica y completar la vacunación hasta dos dosis en aquellos que no estén vacunado o sólo hayan recibido una dosis.

La paperas es una infección vírica en general leve, y la transmisión de la enfermedad se produce por vía aérea o por contacto directo con la saliva de personas infectadas. Se caracteriza por fiebre, inflamación y dolor a la presión de las parótidas (en la zona del cuello), y desde que una persona se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas transcurren de 16 a 18 días.

El ISPLN insiste en que la vacunación es la medida preventiva más importante de que se dispone ya que evita la infección en más de un 80% de los casos, aunque puede detectarse la enfermedad en personas correctamente vacunadas.

