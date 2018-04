24/04/2018 a las 06:00

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), un iniciativa que se celebra simultáneamente en más de 100 países para reivindicar una educación básica de calidad para todos, no pasará por alto Navarra. Tres son las ONG que este año han tomado el testigo de Alboan, la entidad que venía encargándose de esta tarea desde 2007. Se trata de Madre Coraje, Fundación Fabre y Fundación FISC, que ayer ofrecieron una rueda de prensa en la que pidieron al Gobierno de Navarra que cumpla co

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+