El Parlamento foral pide a ETA el perdón a todas las víctimas y su disolución

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que se exige a ETA su disolución incondicional, que pida perdón a todas las víctimas y que contribuya al esclarecimiento de todos los casos pendientes.

El texto, que en un primer punto condena todos los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por la banda a lo largo de su historia, ha sido presentada por el PP y contado con el respaldo de UPN y PSN, y la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, mientras que Podemos e I-E han apoyado la condena y se han abstenido en el resto.

Una votación que la presidenta y portavoz parlamentaria del PP, Ana Beltrán, ha calificado de "sorprendente" en lo que a Geroa Bai se refiere.

En este sentido Beltrán ha indicado que el objetivo de su partido era reflejar que "este parlamento está con las víctimas y no con los verdugos" y ver hasta qué punto era "cierto" el comunicado de ETA del pasado viernes viendo el voto de quienes "nunca han condenado sus crímenes".

"Bildu no lo ha apoyado pero Geroa Bai, el partido de la presidenta, tampoco", ha dicho Beltrán, y ha recordado las palabras de Uxue Barkos el viernes, cuando tras el comunicado dijo que el perdón de ETA deber "a todas las víctimas sin ningún tipo de exclusión y ese es el siguiente paso a exigir", al tiempo que "alentaba" la disolución.

"Ahora se ve claramente que eran mentiras y falsas palabras", ha dicho, y criticado la abstención de Geroa Bai ante un hecho "tan grave y tan serio".

Una idea que ha compartido también el presidente y portavoz de UPN, Javier Esparza, ya que en esta materia "no puede haber equidistancia, hay que decir las cosas claras. No hubo un conflicto ni una guerra, hubo unos asesinos y unos asesinados, todos inocentes, y ETA no ha pedido perdón ni al conjunto de la sociedad ni a buena parte de sus víctimas".

"La única verdad es que si no hubiera existido ETA no estaríamos hablando de víctimas, mil personas asesinadas brutalmente, y hubiéramos vivido en libertad", ha precisado.

Por su parte, la socialista María Chivite ha considerado que "ETA está acabada hace muchísimos años" porque la sociedad y las fuerzas democráticas "le dieron la espalda ayudadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "ahora lo que quieren es protagonismo".

Por ello ha criticado el otro texto presentado por EH Bildu y que ha sido rechazado con los votos de UPN, PSN y PP, mientras que Geroa Bai, Podemos e I-E se han abstenido y en el que "poco menos que viene a decir que la banda hace una aportación positiva a las demandas de la ciudadanía cuando no le tenemos anda que agradecer".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado sin embargo que tanto esta formación como la presidenta Uxue Barkos consideran que ETA "nunca debió existir", le "exigen" su "disolución incondicional porque no hay ningún motivo que justifique su existencia", debe reconocer" la "injusticia e ilegitimidad" de sus actos y superar la diferencia entre víctimas, algo "inaceptable".

Sin embargo esta coalición considera que ETA debe "anunciar su disolución de una vez por todos, de forma concreta, coherente y sin lugar a dudas", y hasta entonces, ha puntualizado, "no vamos a entrar en el juego político de unos y otros", por lo que ha advertido a Beltrán que con sus declaraciones "un día sí y otro también" lo que logra es estar "cada día más en contra de la convivencia que nadie".

En espera de ese comunicado final de ETA, Podemos e I-E han dado su apoyo al primer punto de la declaración del PP y se han abstenido en el segundo y al conjunto de la propuesta abertzale.

Al respecto Adolgo Araiz, portavoz de EH Bildu, ha indicado sobe la declaraciones del PP que el perdón es un asunto "ético" y que "lo importante" del comunicado de ETA es que "por primera vez" reconoce el daño causado y lo hace de forma "unilateral", es "una aportación positiva".

Unas idas recogidas en su propuesta de declaración, en la que mirando al futuro apelaba también a la ciudadanía y al Parlamento para que se impliquen de manera "constructiva" en "cerrar el ciclo de la violencia y el sufrimiento", dando pasos para "superar todas las consecuencias" de las "múltiples víctimas" y también de los presos, cuya situación penitenciaria debe "acabar".

