Actualizada 22/04/2018 a las 00:32

Los fans de Amaia Romero y Alfred García tuvieron el sábado la oportunidad de mandar un mensaje apoyando a los representantes de España en Eurovisión, y darles ánimos para ganar el concurso el próximo 12 de mayo. Delante de un micrófono y una cámara, pudieron mostrar todo su apoyo a la pareja en un videophotocall en La Morea organizado por Diario de Navarra. Cantaron Tu canción, el tema que Amaia defenderá junto a Alfred en Eurovisión, contaron cómo confiaban en la pareja y les desearon ganar “porque ellos se lo merecen y lo han hecho muy bien en Operación Triunfo”, pero que si no ganaban seguirían queriéndolos igual.



Unos venían ya preparados con pancartas y carteles de apoyo, a otros el photocall los pilló de sorpresa. Pero a todos les inundaba la emoción al verse frente a la cámara. “¿Y qué le digo? Ay que nervios”, repetían todos, ante la oportunidad de poder mandar un mensaje a la ganadora de Operación Triunfo. “¿Pero de verdad lo van a ver?”, preguntaban otros. Entre los “¡Mucha suerte en Lisboa!” y “¡Amaia, Alfred, os queremos mucho!”, hasta hubo quienes se animaron a cantar Tu canción.



FANS INCONDICIONALES



Entre los fans que asistieron al photocall de La Morea estaban Marta Ustes, Irene Garbe, ambas de Pamplona, y Rubén Royo, de Castejón, que acudieron para celebrar la despedida de soltero de este último. Royo, que llego hasta el photocall con los ojos vendados y disfrazado con un tutú, al descubrir dónde estaba no se lo podía creer. “Sabía que iban a hacer alguna broma, pero esto no me lo esperaba, no tenía ni idea”, aseguró entre risas. “Somos muy fans -contó Ustes-, yo estuve en Madrid viéndolos”.



María Luisa Segura y su hijo Daniel Janariz, de 11 años, tampoco se perdieron la cita. Vestidos de pamplonica y con una bandera navarra mostraron todo su apoyo a Amaia y prometieron animarla más en Lisboa, el próximo 12 de mayo.

Selección DN+