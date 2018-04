Actualizada 22/04/2018 a las 16:42

La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha criticado que, a dos meses de la oposición de Secundaria, todavía no se conoce la convocatoria ni cómo se configurará la gestión de listas.



Asimismo, ha censurado los "mínimos ridículos y sin sentido" propuestos por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que, ha afirmado, "benefician a los que mejor han sido tratados en los últimos años, aquellos que al menos tuvieron la oportunidad de presentarse a las oposiciones del 2016". "A ellos se les guarda la nota y a los demás que llevamos desde 2009/2010 sufriendo recortes y sacando la educación pública adelante se nos dice que no se puede", ha reprochado.



"No nos hemos compuesto para dejar que el Departamento de Educación juegue con nosotros", han manifestado los interinos docentes que se han mostrado "hartos de oír excusas" y han pedido explicaciones "con documentos legales que demuestren que efectivamente no se puede o no se quiere hacer".



En este sentido, PIDNA ha anunciado que va a emprender una serie de "acciones legales y sociales donde vamos a demostrar que no queremos lo que tenemos porque merecemos algo mejor".



Finalmente, la plataforma ha señalado a Educación que "el trabajo cooperativo y la interdependencia positiva solo funciona si realmente hay buena intención".

