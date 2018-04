Actualizada 21/04/2018 a las 18:22

UPN y PP han pedido explicaciones al Gobierno de Navarra tras conocer un supuesto fallo de seguridad en el sistema informático del departamento de la Hacienda foral que permitía acceder a los datos de los contribuyentes y que estaría ya subsanado.



En una nota UPN ha anunciado que solicitará explicaciones "urgentes" al Gobierno en sede parlamentaria por tener al descubierto los datos de todos los contribuyentes navarros, ya que desconoce si se ha accedido a los mismos o si alguien en estos momentos ha "robado" determinada información confidencial de contribuyentes navarros "cuya responsabilidad de custodia y confidencialidad corresponde al Gobierno de Navarra".



Para UPN, "no representa ninguna tranquilidad la llamada a la calma de los responsables de Hacienda pues han ocultado este problema a la ciudadanía y solamente han admitido los hechos cuando una información periodística lo ha descubierto".



"El hecho especialmente grave al producirse esta brecha de seguridad en plena campaña de la renta", ha señalado UPN.



En la misma línea, el PP de Navarra ha pedido la comparecencia urgente del consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, para que dé explicaciones de lo sucedido, ya que es "de extrema gravedad que datos tan sensibles como los fiscales hayan estado expuestos a la luz pública".



"Queremos que Aramburu explique cómo ha podido ocurrir esto, qué es lo que ha fallado, y cómo es posible que sólo se haya detectado gracias a la denuncia de un ciudadano, sin que Hacienda lo hubiera advertido antes", han indicado los populares en una nota.



"Queremos también que Aramburu explique cómo es posible que sepa a ciencia cierta que no ha habido ninguna persona afectada, pues según el propio departamento, los datos estuvieron expuestos durante, al menos, 5 horas", han afirmado.



"Los ciudadanos navarros deben sentir y tener la certeza de que sus datos fiscales están bien protegidos, pues supone una gran inseguridad el que se puedan ver expuestos", advierten los populares, que piden a Aramburu que "dé garantías de que no puede volver a suceder, pues así como en esta ocasión se ha conseguido solucionar gracias a la buena fe de un ciudadano, en futuras ocasiones puede que no se tenga tanta suerte", zanjan.

