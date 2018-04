Actualizada 21/04/2018 a las 14:33

La parlamentaria de UPN, Mª Carmen Segura, ha exigido al Gobierno de Navarra que "deje de tomar el pelo a los regantes y cumpla los nuevos plazos que les ha comunicado para la ejecución de las obras del proyecto Arga 4 del Canal de Navarra, ya que no es la primera que vez que la consejera Elizalde da unas fechas que luego no se cumplen".



UPN ha asegurado a través de un comunicado que "este nuevo anuncio de la consejera surge como consecuencia de la presión que está realizado la formación regionalista ante la pasividad del actual Gobierno de Navarra".



La regionalista ha criticado que "la obra de ampliación del Canal de Navarra lleva más de año y medio paralizada". "Si el proyecto de Arga 4 se hubiera adjudicado en noviembre del año pasado, los agricultores de Funes estarían regando sus parcelas a día de hoy y no haría falta ejecutar el bombeo provisional desde la red de acequias del Aragón", ha reprochado.



Segura ha exigido el "inicio inmediato del ramal del Ega" y ha recordado que "en su día el Gobierno de Navarra ya anunció un futuro acuerdo para impulsarlo pero no concretó fechas", por lo que ha reclamado que "esta vez se inicie de manera inmediata".



La parlamentaria ha explicado que "el Gobierno lo retrasó por el inicio de un nuevo expediente, que está aprobado desde junio del año pasado". En este sentido, ha afirmado que "el ramal del Ega debería haberse iniciado en julio del año pasado, pero este Gobierno lo ha paralizado con la excusa de las nuevas zonas complementarias que quieren regar del Canal". "Ambos proyectos son independientes, por lo que no es de recibo que zonas como Azagra, Andosilla, San Adrián estén sin riego a día de hoy", ha asegurado.



Mari Carmen Segura ha destacado que el Canal "es una infraestructura estratégica para Navarra y para el futuro de muchos agricultores" y ha reclamado que "se retome de vez por todas se retome la ampliación de primera fase del Canal de Navarra, paralizada desde hace más de año y medio, y que a día de hoy debería estar totalmente acabada".

Selección DN+