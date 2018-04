Actualizada 21/04/2018 a las 11:26

La senadora autonómica, Idoia Villanueva (Podemos), ha mostrado su preocupación por la "raquítica" subida de las pensiones prevista en los Presupuestos Generales del Estado y que afectan a la ciudadanía navarra.



Villanueva, acompañada del secretario general de la formación, Eduardo Santos, participó este viernes en una Asamblea abierta de Podemos en Pamplona bajo el título "Cuentas para un nuevo país", en la que recordó que una de cada dos pensiones contributivas y todas las pensiones no contributivas tienen cuantías inferiores al SMI, por lo que con una subida de entre el 1 y el 3% el Gobierno del Partido Popular "solo pondrá un parche que no soluciona la vida a nadie".



Así, teniendo en cuenta que la pensión media no contributiva asciende a 375 euros, "una subida del 3% supone que estas personas van a cobrar la friolera de 386,25 euros de media al mes" ha criticado en una nota la senadora, que considera "necesario revisar las pensiones para que ninguna esté por debajo del SMI".



"Solo así se podrá atajar el problema de multiplicidad, la fragmentación y la insuficiencia de las pensiones mínimas. Además, debe ligarse la subida de las pensiones al IPC", ha añadido.



Para Villanueva, estas medidas "mantienen la pobreza y la brecha de género. El 66 % de las pensiones no contributivas son percibidas por mujeres, y estas pensiones están muy por debajo del umbral de la pobreza".



Por otro lado, la senadora ha señalado que "a pesar de que el PIB ha alcanzado los niveles previos a la crisis, tenemos un gasto público y una inversión que no se han recuperado de los recortes. Con el Partido Popular y Ciudadanos, la austeridad fiscal ha venido para quedarse".



Además ha denunciado que "el techo de gasto ha permanecido prácticamente congelado durante los últimos años, a un nivel muy inferior al de antes de la crisis. Al ritmo de crecimiento que plantean estos Presupuestos Generales del Estado necesitaríamos 40 años para recuperar el nivel de techo de gasto previo a la crisis", ha dicho.



En este sentido ha recordado que "España tiene una distancia de 5 puntos en gasto público sobre el PIB con la eurozona, y los presupuestos del PP y Ciudadanos profundizan esa brecha".

