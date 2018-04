El PPN pide la comparecencia urgente de Aranburu

Actualizada 21/04/2018 a las 17:42

El PPN ha pedido la comparecencia urgente del consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, para que "dé explicaciones por la exposición de datos de contribuyentes navarros que ha ocurrido en Hacienda".



"Nos parece de extrema gravedad que datos tan sensibles como los fiscales hayan estado expuestos a la luz pública, y queremos que Aranburu explique cómo ha podido ocurrir esto, qué es lo que ha fallado, y cómo es posible que sólo se haya detectado gracias a la denuncia de un ciudadano, sin que Hacienda lo hubiera advertido antes", han indicado los 'populares'.



Asimismo, la formación quiere que Aranburu explique "cómo es posible que sepa a ciencia cierta que no ha habido ninguna persona afectada, pues según el propio departamento, los datos estuvieron expuestos durante, al menos, cinco horas".



"Los ciudadanos navarros deben sentir y tener la certeza de que sus datos fiscales están bien protegidos, pues supone una gran inseguridad el que se puedan ver expuestos. El contribuyente navarro debe tener confianza en que el Gobierno de Navarra protege con extremo cuidado esa información que se le confía. Los ciudadanos no pueden tener sensación de vulnerabilidad con los datos más sensibles que existen, pues puede derivarse en una inquietante alarma social si se empieza a pensar que el Gobierno no cumple su función de proteger dichos datos", ha destacado el PPN.



La formación ha exigido a Aranburu que "dé garantías" de que este fallo no puede volver a suceder "pues así como en esta ocasión se ha conseguido solucionar gracias a la buena fe de un ciudadano, en futuras ocasiones puede que no se tenga tanta suerte".

