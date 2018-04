UGT critica los "continuos cambios" en la gestión de listas de interinos docentes

Actualizada 20/04/2018 a las 18:57

El sindicato UGT ha criticado los "continuos cambios" que se están dando en la gestión de listas de interinos docentes en Navarra y ha censurado la "falta de voluntad negociador del Gobierno foral".



UGT ha afirmado en una nota que "nos encontramos en un escenario incierto, ya que en dos años ha habido tres órdenes forales de gestión de listas y llamadas de atención del Defensor del Pueblo ante la cantidad de quejas propiciadas por la gestión de las listas del departamento de Educación".



El sindicato se ha mostrado partidario de tomar en consideración el "esfuerzo" sobre Acceso Transitorio a la Función Pública llevado a cabo en el periodo 2007-2011, un sistema que "tuvo un buen funcionamiento y es asimilable en el contexto que rodea al actual, obligados a reducir la tasa de interinidad en nuestra Comunidad".



La UGT ha rechazado que el Gobierno "llame negociación al mero hecho de dar a conocer el borrador del nuevo sistema de gestión de listas, el primer día de su periplo por los estamentos oficiales preceptivos y el último, a modo de mero trámite oficial que cumplir".



El sindicato ha aprovechado para reivindicar la propuesta de 2016, presentada conjuntamente con otros cinco sindicatos, para que "se tomen en consideración los principios de mérito y capacidad a la vez que se respete el indudable mérito de la experiencia docente".



"Hemos realizado en referencia a la nueva normativa propuestas registradas que no han obtenido respuesta, la más relevantes de ellas la solicitud para que todos los docentes interinos que ya han trabajado en Educación en Navarra sean considerados personal consolidado y puedan ser llamados a trabajar para cubrir las necesidades de los centros educativos", ha añadido.



También ha solicitado UGT que se incluya en la nueva legislación la posibilidad de establecer planes de estabilidad para los mayores de 55 años que hayan trabajado en Navarra.



Otra de las aportaciones del sindicato contempla que se mantenga en sus listas los opositores que se presentan en otras Comunidades, cuando demuestren que han participado en todos los exámenes (hasta aprobar o hasta que no puedan seguir).



Asimismo, el sindicato cree necesario que se respeten los aprobados en cualquier OPE y que puedan optar por su mejor calificación.



Según UGT, "nos encontramos en estos momentos con las consecuencias de la anulación de la orden foral 55/2016 por sentencia judicial, orden foral que hizo caso omiso de la propuesta de gestión de UGT, que había advertido que era anulable puesto que no tenía en consideración derechos adquiridos del anterior sistema de gestión".



El sindicato acudió al Defensor del Pueblo, que emitió diversas resoluciones en las que "advertía de falta de homogeneidad en los criterios de contratación, con lo que se conculcaba la igualdad". UGT se dirigió también al director general y a los directores de Recursos Humanos poniendo el acento en "la disparidad de criterios de los Conservatorios con respecto al resto de contrataciones sin obtener resultado positivo ni modificaciones en la normativa".



Asimismo, el Defensor del Pueblo resolvió que "se pusieran los criterios para determinar qué puestos son de difícil provisión". "La Administración nos ha informado que va a contemplar como difícil provisión al modelo D en FP", ha apuntado el sindicato.



UGT ha criticado que el departamento de Educación "ha hecho caso omiso a la petición de ampliar la condición de puestos de difícil provisión a los puestos que contienen la impartición de módulos de ciclos formativos de nueva implantación en todos los idiomas, no sólo en el modelo D".



La condición de puestos de difícil provisión cuenta con una aportación de estabilidad de tres años en el puesto, para mitigar eventualidades que hagan un puesto de trabajo especialmente dificultoso, según ha explicado el sindicato.



UGT solicitó por registro que esa condición se extendiera a puestos con dificultades como en ciclo o especialidad de nueva implantación en todos los idiomas, "ya que igual de difícil es elaborar material de nueva impartición en inglés y castellano". "De hecho, la calificación de difícil provisión puede conllevar que, más allá de los tres años, puedan llegar a ser indefinidos si no se cubren", ha apuntado.



La organización sindical considera que los "continuos cambios" en la gestión de listas de interinos "generan inestabilidad e inseguridad a los centros educativos y al personal docente que sustenta la enseñanza pública, no favoreciendo la calidad de la enseñanza". "Puede ocurrir lo mismo otra vez con esta nueva norma si hay quien considera que es susceptible de recurso", ha advertido.



UGT ha criticado que "no se haya desarrollado una negociación al uso, ya que ha habido una mesa en la que se presenta el borrador de la orden foral, se realizan propuestas por escrito o por registro de las que no hay respuesta de aceptación o no, y hay una última reunión a la que se lleva el texto final cerrado y acabado".



Por tanto, UGT entiende que "no ha habido un diálogo entre los sindicatos y departamento, lo que no puede ser de ninguna manera beneficioso para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo".

