El ayuntamiento de Olite declara dos días de luto

Olite amaneció este jueves aún conmocionada por la trágica noticia que sacudió la localidad la tarde del miércoles. Un vecino del municipio, Ciriaco Casanova, de 47 años, mató a sus padres, Valeriano Casanova y Mª Pilar Ovejas, de 81 y 71 años, respectivamente; y después se quitó la vida. El suceso supuso un auténtico mazazo para una localidad en la que la familia es muy conocida. Ayer por la mañana, el ayuntamiento decretaba dos días de luto oficial. Una decisión resuelta mediante decreto de alcaldía tras haber hablado el alcalde, Andoni Lacarra, con los integrantes de la junta de portavoces en la noche del mismo miércoles. “Entendemos que tal declaración ha de hacerse con la mayor urgencia posible y que no hay tiempo suficiente para una convocatoria plenaria”, indicaba el alcalde. Todas las banderas oficiales del municipio ondearán durante estos dos días a media asta y luciendo un crespón negro.



Andoni Lacarra reiteró ayer una vez más el apoyo a una familia destrozada por lo que, dijo, desde el consistorio no se va a ofrecer ningún tipo de declaración más sobre el suceso. “Queremos mostrar nuestro máximo respeto. Por eso no vamos a decir nada ya que entendemos que son unos momentos muy difíciles en los que una familia está atravesando por un dolor inmenso”, dijo. Lacarra aseguró que el sentir de toda la ciudadanía olitense es de consternación. “Olite es una localidad tranquila. No estamos acostumbrados a sucesos y mucho menos de este tipo”, refirió. El alcalde concluyó reiterando su apoyo a la familia.



Luto en el CD Erriberri



El matrimonio fallecido residía con uno de los cuatro hijos que tenía, Valeriano, presidente del club Erriberri. El club, por su parte, ha decretado cinco días de luto oficial en señal de apoyo a su presidente y a toda la familia de éste. Además, el conjunto deportivo ha anunciado que ninguno de sus equipos disputará los partidos previstos para la jornada prevista este fin de semana. De hecho, el miércoles mismo por la tarde cuando ocurrieron los hechos, el equipo de 1º cadete se encontraba disputando un partido aplazado contra el Arenas. Al conocerse la noticia, el partido quedó inmediatamente suspendido.



Hoy está previsto que se celebren los funerales del matrimonio y del hijo fallecido en Olite. Su entorno lo califica de una persona “muy trabajadora” y “noble”. Encargado en Bodegas Ochoa, en Olite, compaginaba su actividad laboral con su gran pasión, las vacas. Sus conocidos recuerdan que era una “persona inquieta, curiosa, y que le gustaba aprender y conocer todo lo relacionado con el sector taurino”. De hecho, su relación con este mundo se intensificó en 2004, cuando empezó a trabajar durante las vacaciones de verano para la ganadería Ustárroz, de Arguedas. Él era el chófer, y el encargado de transportar el ganado bravo para los diferentes encierros y festejos populares que celebran durante la época estival.

