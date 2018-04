Iceta no establece "paralelismos" entre Cataluña y Navarra y apela al respeto"

Actualizada 20/04/2018 a las 12:52

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que no se atreve a "establecer paralelismos" entre Cataluña y Navarra, en lo relativo al ámbito político, pero sí ha afirmado que "hay cosas universales, como la convivencia y el respeto".

Iceta ha afirmado que, cuando escucha a la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, se siente "identificado como una gota de agua a otra, porque su idea es la del pacto, la de evitar bloques, la de la convivencia". "Yo soy nacido para pactar y, si fuera navarro, también habría nacido para pactar, y en Navarra apoyaría a Chivite, porque Chivite es pacto", ha dicho, durante su intervención en Pamplona en el Foro Ser Navarra.

El dirigente del PSC se ha referido también al régimen foral de Navarra para señalar que no es necesario tocar aquello que funciona y ha citado un dicho estadounidense que dice: "Si funciona, no lo arregles".

En ese sentido, ha rechazado que Ciudadanos cuestione el concierto vasco y el convenio navarro. "¿Pero es que no funciona bien?", ha planteado, para rechazar "el adanismo, ese sentimiento de algunos de que la historia empieza cuando algunos entran en escena". "Siempre hay que mantener una tensión de mejora, pero no sobre la base de hacer tabla rasa. Creo que eso no es una aportación positiva, pero yo respeto sus posiciones", ha dicho.

También ha hablado Miquel Iceta sobre política lingüística para asegurar que cada Comunidad Autónoma tiene que "encontrar su política lingüística, pero el objetivo siempre ha de ser el mismo, la convivencia entre lenguas, que no sean un factor de división sino de respeto mutuo".

Según ha dicho, la posición de los socialistas es "de amor a las lenguas, de amor a la convivencia, de compromiso con la educación y la cultura en toda España". "Las realidades lingüísticas son muy diversas.

Queremos el castellano, el euskera y el catalán, y en cada lugar nos adaptamos a la mejor manera para lo que nos parece lo mejor, y es que todo el mundo dominara todas las lenguas, lo que pasa es que no todo el mundo tiene la misma implantación. Tenemos una ventaja, y es que el catalán y el castellano vienen del latín, lo que hace más fácil el conocimiento de las dos lenguas" ha dicho.

Iceta ha dicho que, en la Comunidad foral, "los temas lingüísticos en la escuela los tienen que organizar los navarros y para mi la posición de los socialistas navarros es la que yo haría mía". "Las lenguas son cosas muy delicadas y los que tenemos más de una quizá somos más conscientes de ello", ha asegurado.

