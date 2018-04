Actualizada 19/04/2018 a las 12:52

La investigación que está llevando a cabo la Policía Foral parece "no dejar lugar a dudas" sobre el parricidio ocurrido ayer en la localidad navarra de Olite, en el que un hombre que, posteriormente se quitó la vida, mató a sus padres.



El suceso tuvo lugar en el domicilio familiar donde Ciriaco C., de 47 años, presuntamente mató a sus padres Valeriano C., de 81 años, y Pilar O., de 72 años, el primero enfermo de Alzheimer y la segunda con movilidad reducida.

Te recomendamos

En el crimen se utilizó una pistola neumática para sacrificar animales, que fue localizada en el lugar, según ha confirmado a EFE la Policía Foral que continúa con la inspección ocular de la vivienda y la reconstrucción de la escena, si bien ha apuntado que "parece que no hay dudas" en torno a los hechos, no así respecto a lo que pudo llevar a esa situación.

Se sabe que no había denuncias previas de ningún tipo y se está tomando declaración a allegados con el objeto de poder avanzar algo en ese sentido.



Los cuerpos de los tres fallecidos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para la realización de las autopsias, según la citada fuente que precisa que al haber fallecido el presunto autor de los hechos el caso se archivará.

Selección DN+