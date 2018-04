Actualizada 18/04/2018 a las 12:26

Los nueve sindicatos de la enseñanza en Navarra (LAB, Steilas, Afapna, CCOO, ANPE, ELA, APS, CSIF y UGT) han reclamado un proceso de negociación en torno a un pacto educativo que "debe ser un punto de partida y no sólo una meta para conseguir una calidad educativa que esté avalada con todos los recursos necesarios".

Estas organizaciones han celebrado este miércoles una concentración frente al Palacio de Navarra con el lema 'Por una enseñanza pública de calidad. No a los recortes. ¡Pacto ya!'.

En esta concentración han anunciado la convocatoria de una manifestación para el próximo sábado, 5 de mayo, que partirá a las 18.00 horas desde la antigua estación de autobuses de Pamplona. Asimismo, la semana que viene harán un llamamiento a la movilización en los centros educativos con un formato "abierto" y diseñado por los propios centros con el objetivo de "difundir la movilización y el trabajo que estamos haciendo en estos momentos".

El próximo 27 de abril se volverá a reunir la mesa sectorial donde, en principio, el Gobierno de Navarra presentará una propuesta que "rompa el punto muerto en el que estamos", ha explicado en declaraciones a los periodistas Alberto Goikoa (LAB), en representación de los sindicatos de la enseñanza.

Goikoa ha considerado que el tema de los recortes en Educación "debería ser un tema prioritario, gestionado con tiempo" y que debería haber tenido "una respuesta diferente por lo menos con los recortes en torno a los ratios y horas lectivas" que "son los que marcan la calidad de la enseñanza porque impiden desarrollar una actividad educativa y que tenga eficacia en aspectos como innovación, pedagogía o atención a la diversidad".

Por su parte, Amaia Zubieta (Steilas) ha expresado su "preocupación" por los "tiempos" en esta negociación que "son muy escasos para poder cerrar un acuerdo que pueda tener una repercusión en las plantillas del próximo curso porque ya se está en una fase de ir cerrando plantillas en los centros". "Hay una premura y esperamos que el departamento tenga la responsabilidad de dar una oferta en consonancia con las necesidades", ha remarcado.

Zubieta ha reconocido que el Departamento de Educación "ha iniciado el camino de reversión de los recortes", poniendo como ejemplo el descenso en los ratios en Infantil y Primaria, "pero no se puede decir que lo que se ha hecho sea suficiente". Asimismo, ha resaltado que "junto con los recortes hubo una destrucción masiva de empleo. No vale de nada que haya un plan de estabilización del empleo si no se crea nuevo".

Zubieta ha indicado que, ante esta situación, el Gobierno foral alude a factores económicos y normativos. Ante las condiciones económicas, ha afirmado que "parece incompatible que se hable del estado boyante de la economía navarra, que tenemos recursos, que hemos salido de la crisis y estamos en un periodo expansivo" sin "inversión en servicios públicos".

Respecto al tema normativo ha asegurado que "aunque no haya desaparecido lo que impedía a las comunidades autónomas la creación de empleo, la flexibilización del marco no impediría en estos momentos abordar el tema de los recortes sin que haya un impedimento desde Función Pública".

Selección DN+