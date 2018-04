Fundación WOP presenta un 'flashmob' grabado en la plaza del Castillo de Pamplona

Actualizada 18/04/2018 a las 21:34

En pantalla de cine y con cerca de 500 espectadores. Así ha presentado la Fundación The Walk On Project (WOP) el flashmob que grabó en la plaza del Castillo de Pamplona el pasado mes de marzo y que este miércoles por la tarde ha presentado en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate.

La Fundación The Walk On Project, que trabaja para divulgar la realidad de las enfermedades neurodegenerativas y financiar proyectos de investigación en terapias para estas patologías, sumó más de 200 personas en la grabación del vídeo musical junto a Mikel Renteria, fundador de WOP, y su grupo The WOP Band. Así, se sumaron la orquesta del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, la Escolanía del Orfeón Pamplonés, músicos de la Escuela de Música Joaquín Maya y bailarines bajo la coordinación de la Escuela de Baile Le Bal. Todos ellos recrearon la canción 'Today is my future', de la WOP Band.

Además, WOP volverá en mayo a la capital navarra con otro evento: la I Estropatada, una fiesta familiar que tendrá lugar el próximo 27 de mayo. La fundación sale así de Bizkaia, y dentro de su plan estratégico da pasos hacia otros lugares. Pamplona y Navarra son los siguientes.

¿QUÉ ES WOP?

La historia de WOP comienza el verano de 2008, cuando le detectaron a Jon -entonces con 6 años- una grave enfermedad neurodegenerativa. Sus padres, Mikel Renteria y Mentxu Mendieta, escucharon de los médicos el pronóstico de su hijo: “En dos años vuestro hijo podría morir”. Jon está a punto de cumplir 16 años y lucha fuerte cada día a pesar de las dificultades. Mikel y Mentxu decidieron crear la Fundación The Walk On Project (WOP) con un doble objetivo: divulgar la realidad de las enfermedades neurodegenerativas y financiar proyectos científicos para investigar terapias curativas en este tipo de enfermedades.

Desde entonces, The Walk On Project (WOP) es una fundación-empresa con diferentes líneas de actuación empresarial (promoción musical con festivales y conciertos, ingeniería para personas con capacidades especiales, deporte -como la iniciativa WOPeak de llegar al 8.000 en 8 pasos llevando la bandera WOP que culminó con Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza salvando la vida a un montañero italiano; o el Gorbeia WOP Day-, educación u organización de eventos tan singulares como esta Estropatada, una festiva carrera de patos de goma).

WOP destina el beneficio de toda su actividad a la investigación de terapias para enfermedades neurodegenerativas. Hasta la fecha se han destinado más de 260.000 euros a varios proyectos científicos. Y más de 400.000 euros dedicados a la lucha de enfermedades neurodegenerativas.

