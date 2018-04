Zoido califica de "estremecedor" el relato de los guardias agredidos en Alsasua

Actualizada 17/04/2018 a las 13:48

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha calificado de "estremecedor" el relato de los guardias civiles ante el tribunal que juzga la agresión que sufrieron en un bar de Alsasua (Navarra) en la madrugada del 15 de octubre de 2016. "Un ataque así es intolerable y no tiene justificación alguna", ha dicho en su cuenta de Twitter.

El teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua ha declarado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que cuando estaba siendo golpeado, tanto dentro del bar Koxka como fuera, "nadie se acercó" a ayudarle y que llegó un momento en que temió por su vida.

"Nadie se acercó a mí que me quisiera echar un cable o que me ayudara a salir de allí. Los golpes no paraban, venían de todas partes. Temí por mi vida", ha afirmado en respuesta a preguntas del fiscal José Perals, al que ha asegurado que en ningún momento pudo defenderse y devolver los golpes, sino quedarse en el suelo protegiéndose la cabeza.

El teniente --que ha declarado de forma que sólo podían verle el tribunal, los acusados, las defensas y las acusaciones-- está convencido de que sus agresores sabían perfectamente que era guardia civil y que tuvieron que avisarse unos a otros de que él estaba allí junto al sargento y las novias de ambos.

Durante su testimonio ha reconocido a cuatro de los acusados: Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Adur Ramírez y Jon Ander Cob. Sobre Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainara Urquijo, recuerda que estaban en el bar, pero no que participaran en la agresión.

En la primera sesión del juicio, los ocho acusados de la agresión negaron que tuvieran algún tipo de odio o animadversión hacia el Instituto Armado y aseguraron que no participaron en la pelea ocurrida aquella madrugada.

De igual modo, todos negaron pertenecer activamente a los movimientos Ande Hemendik u Ospa Eguna, que defienden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas del País Vasco y Navarra, aunque varios sí reconocieron haber participado en algún acto que se ha celebrado en la localidad.

