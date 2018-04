Políticos nacionales afean al Gobierno foral su apoyo a los agresores de Alsasua

17/04/2018 a las 06:00

Dirigentes políticos del PP, PSOE y Ciudadanos criticaron este lunes el apoyo institucional del Gobierno de Navarra a la manifestación de apoyo a los acusados de agredir a los guardias civiles y sus parejas en Alsasua y pidieron respeto a los jueces.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró que los responsables políticos deberían “siempre, siempre, respetar la actuación independiente de los jueces”. Y precisó que “cuando un juez, tras una instrucción larga, ha investigado, ha recibido los informes policiales, ha estudiado jurídicamente la causa y califica según nuestro Código Penal, yo doy por supuesto que es fruto de un análisis riguroso y minucioso”. “Además del respeto institucional a la separación de poderes y la justicia independiente”, manifestó el ministro.

También el vicesecretario del PP Javier Maroto censuró el respaldo del Ejecutivo navarro y del Ayuntamiento de Pamplona a la manifestación del sábado en Pamplona. Calificó de “muy triste” la presencia de las instituciones en actos de ese tipo porque a su juicio supone estar “al lado de los verdugos y no de las víctimas”.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, rechazó la participación del Gobierno de Navarra en la manifestación por considerar que los gobiernos deben defender los intereses de todos y no intentar “presionar a la justicia”. “Nos produce mucha desazón a los socialistas ver que cada día se produce una gota en esa dirección”, lamentó Calvo, tras incidir en que los “gobiernos y los parlamentos no están para el trabajo partidista de las siglas, sino para defender los intereses de todos los ciudadanos”. “A la Justicia no se la puede presionar y esperamos que la Justicia sabrá calibrar lo que es justo y esperamos siempre justicia”, señaló antes de subrayar que las víctimas de Alsasua “fueron agredidas porque eran miembros de la Guardia Civil”.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, calificó de “indignante” que el Ejecutivo navarro se haya puesto “del lado” de quienes “amenazan e intimidan”, y afirmó que su partido estará “siempre” con las víctimas.

Por el contrario, el lehendakari vasco Iñigo Urkullu denunció que las penas que se solicitan para los acusados de la agresión de Alsasua son un “exceso”, por lo que reclamó que el juicio se desarrolle con “proporcionalidad” y “racionalidad”. Urkullu criticó la calificación de estos hechos como un presunto delito de terrorismo y recordó que en el propio ámbito judicial existe “controversia” en torno a esta cuestión. En su opinión “no se corresponde” con un delito de terrorismo ni con las penas solicitadas por la Fiscalía.

