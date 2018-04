Actualizada 17/04/2018 a las 16:34

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Pablo Azcona, ha afirmado que la Comunidad foral "está yendo hacia un despoblamiento de la zona más rural", que conlleva "consecuencias negativas para nuestra sociedad como pérdidas económicas, ambientales, históricas y culturales, además de un envejecimiento de esas poblaciones". Según ha añadido, "31 municipios han perdido más del 20 por ciento de población, en algunos casos más del 30 por ciento".



Azcona ha presentado este martes en una sesión de trabajo en el Parlamento el estudio sobre la evolución de la población en el territorio de Navarra en la última década, entre 2007 y 2017, y ha señalado que "debido a ese envejecimiento es necesario que en estas zonas rurales se potencien servicios específicos que tienen que atender a esta población". "Y ello supone el incremento de costes y de esfuerzos en políticas sociales asociadas a este envejecimiento", ha dicho.



El presidente de la FNMC ha explicado que "todo ello conlleva una pérdida de calidad de vida de las personas que viven en estas zonas, porque cuantos menos habitantes menos servicios; es la pescadilla que se muerde la cola".



Pablo Azcona ha señalado que, "ante esta expectativa negativa, corregir esta tendencia conlleva esfuerzo de la Administración pública". "Si hacemos políticas de mejora del mundo rural se ve afectada en positivo toda la sociedad", ha expuesto, y ha pedido planes de actuación "ambiciosos" que deben ir acompañados de planes de financiación.



"Desarrollarnos en los mundos rurales es un derecho de todos los navarros y todos tenemos que trabajar", ha aseverado, para indicar que "tenemos encima de la mesa un problema grave de despoblación en el mundo rural, un problema que hace que se concentre la población en una zona concreta".



El presidente de la FNMC ha aseverado que, según el estudio, "la población crece en algunas zonas, como Pamplona y comarca, y lo es en detrimento de otras zonas más rurales". Y ha señalado que desde la Federación apuestan por el "equilibrio territorial", que "no quiere decir que haya el mismo número de habitantes en cada zona sino que no haya un crecimiento negativo poblacional".



Según dicho informe, en general se produce un crecimiento de población "escaso" en la década, en 37.000 personas, de 605.000 habitantes en Navarra a 643.000, "un aumento del 6,1 por ciento". "La década anterior el aumento fue de casi 100.000 habitantes, del 17 por ciento", ha dicho, para precisar que la década anterior (1999-2009) "hubo una llegada de inmigración más agudizada".



Azcona ha detallado que "no todas las zonas ven aumentar su población, 103 municipios crecen y 168 pierden habitantes y en algunos casos de forma alarmante". "La concentración del crecimiento tiene marcado carácter comarcal. Los 20 municipios que más crecen están en el entorno de Pamplona con Egüés y Berrioplano a la cabeza", ha añadido.



Ha continuado señalando que "los municipios que pierden más población se concentran en la Zona Media y Ribera". "Pero porcentualmente donde pierden se focalizan en la zona alta de Tierra Estella, Zona Media y Pirineo". "Hablamos de localidades pequeñas y estamos ante un elevado riesgo de despoblación o desaparición", ha expuesto.



Según ha añadido, "31 municipios han perdido más del 20 por ciento de población, en algunos casos más del 30 por ciento". "Hay zonas que están perdiendo grandes cantidades de población durante décadas", ha aseverado.



Azcona ha insistido en que las zonas que más pierden población están en la Zona Media y suben al Pirineo. "Pierden Montejurra, Ribera estellesa, Sangüesa significativamente y el Pirineo porcentualmente", ha detallado.



Y, ha expuesto, "entre las que crecen está Pamplona, su Cuenca y valles cercanos; también crece la Ribera tudelana". "Crece algo también el prepirineo (Aoiz, Lumbier)", ha expuesto, para añadir que Sakana, Bidasoa y Larraún "no llegan a un aumento del 1 por ciento, por lo que están casi igual".

