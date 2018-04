Actualizada 17/04/2018 a las 15:06

El vocal del Tribunal Administrativo de Navarra Miguel Izu ha advertido este martes en comisión parlamentaria que "no es posible" establecer la oficialidad del euskera en toda Navarra mediante una ley foral, sino que se requiere "inexcusablemente" de una reforma de la LORAFNA.

Así lo ha manifestado esta mañana durante su intervención en la primera sesión de la comisión especial para la elaboración de una nueva ley foral del Euskera.



De esta forma, ha entendido que "no sería procedente" declarar toda la Comunidad foral como zona vascófona mediante una reforma de la ley foral del euskera porque "sería un fraude de ley", al igual que "declarar toda Navarra como zona no vascófona y eliminar la oficialidad del euskera".



Según ha manifestado, "en cualquiera de estos casos el Tribunal Constitucional declararía a la ley Foral inconstitucional".



"Sería inexcusable una previa reforma, que se hace mediante ley orgánica y no puede ser impulsada desde este parlamento de Navarra -ha apuntado-, lo cual realmente resulta chocante porque todas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen capacidad legislativa para la reforma de sus respectivos estatutos".



Por el contrario, ha aseverado que el Parlamento foral "sí tiene iniciativa para la reforma de la Constitución".



"Para eso sí tendría, paradójicamente, capacidad de iniciativa este Parlamento de Navarra", ha aseverado, tras apostar por una reforma constitucional en materia lingüística que establezca la cooficialidad de todas las lenguas españolas y haga mención a los "derechos lingüísticos" de la ciudadanía.



Izu, que ha abogado por una "legislación de protección y fomento de todas las lenguas españolas" tanto estatal como autonómica, ha rechazado la denominación de 'Ley Foral del Euskera' y se ha mostrado más partidario de una norma que se denomine 'Ley de Política Lingüística".



Por otro lado, ha advertido que mientras no se realicen sendas modificaciones de la Constitución y del Amejoramiento del Fuero no se debería "limitar" el enfoque de esta cuestión a la "oficialidad". "Lo importante es garantizar los derechos de los hablantes de todas las lenguas en cualquier parte del territorio", ha reivindicado.



Asimismo, ha denunciado que existe una "muy mala zonificación lingüística" que se hizo "de forma perfectamente arbitraria". Tras advertir que ésta "no dice nada" sobre los territorios que no están adscritos a ningún municipio, ha recomendado que una futura zonificación debería atender a un "criterio objetivo".



En esta misma línea, ha lamentado que el régimen lingüístico existente actualmente "es manifiestamente mejorable", tanto en Navarra como en toda España.



"Creo que esta legislación está en un estado de desarrollo muy incipiente, la mayor parte de ella se elaboró inmediatamente después de la Constitución", ha subrayado, tras destacar que "ha quedado desfasada, sufre muchas carencias y resuelta a veces incoherente con el resto del marco jurídico" actual.



El regionalista Carlos García Adanero ha considerado que los trabajos que se realicen en la comisión, que ha sido creada "para que el euskera sea oficial en toda Navarra", van a estar "abocados al fracaso" porque "en el primer minuto de intervención del primer ponente queda acreditado que eso no es posible".



En la misma línea se ha mostrado la socialista Inma Jurío, que ha indicado que esta comisión "no tiene sentido", al igual que la portavoz popular, Ana Beltrán, que ha compartido que "no tiene razón de ser".



"De aquí no puede salir nada efectivo", ha advertido Beltrán, tras recordar que "se tiene que modificar la LORAFNA para hacer cualquier modificación en la Ley de Euskera".



Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, han compartido mayoritariamente lo expuesto por Izu y han apostado por realizar las modificaciones que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la comisión, mientras que el I-E ha considerad "muy interesante" la comparecencia y advertido de que "oficialidad" no implica "obligación".

