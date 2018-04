El Gobierno de Navarra reitera que no apoya a los agresores de Alsasua

Actualizada 17/04/2018 a las 12:23

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha confirmado que el Ejecutivo foral no asistirá este martes por la tarde a la concentración convocada por COVITE y otras asociaciones en apoyo de los dos guardias civiles y sus parejas agredidos en octubre de 2016 en un bar de Alsasua.

Solana ha afirmado que la manifestación celebrada el sábado en Pamplona pidió "justicia" para los ocho jóvenes procesados, y en la movilización de este martes, "según sus organizadores, el objetivo es paliar el daño causado a las víctimas por las instituciones públicas navarras, que ha mostrado sucesivamente su respaldo a los agresores y evitado solidarizarse con los agredidos".

"Evidentemente el Gobierno no va a participar" en "una manipulación y un no querer entender lo que está defendiendo el Gobierno y lo que está sucediendo, un querer creerse una falsedad como esta", ha dicho.

Solana ha considerado "irresponsable y no admisible no respetar la presunción de inocencia, no respetar la proporcionalidad y sentenciar y juzgar antes de un juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya defendió que debía celebrarse en la Audiencia Provincial".

En la misma línea ha subrayado que este sábado "miles y miles y miles de personas no pidieron impunidad, como no la pidió el Gobierno, pidieron, como pidió el Gobierno de Navarra, justicia y proporcionalidad. Y por eso el Gobierno de Navarra no va a asistir a la concentración de esta tarde", ha aseverado.

La portavoz ha querido recordar además, "ante el cúmulo de barbaridades vertidas", y "para que no quede lugar a dudas ni margen para interpretaciones interesadas, que el Gobierno de Navarra desde el inicio, desde aquella noche fatídica, condenó inmediatamente la agresión y mostró su apoyo y solidaridad a las personas agredidas".

Y ha precisado que fue la presidenta Uxue Barkos quien acudió al hospital a mostrar el "apoyo y solidaridad" del Gobierno a los agredidos y que el Ejecutivo también participó en la concentración que hubo en su momento "en defensa y apoyo de las víctimas, de las personas agredidas en Alsasua. A la de hoy no va a asistir".

Solana ha referido por último a las críticas recibidas de otros partidos cuando "sería muy importante que conocieran" lo que hace y dice el Ejecutivo en lugar de "partir de una interpretación interesada seguramente o de una información sesgada, que no dudo se les habrá hecho llegar", y ha reiterado que lo que ha hecho ha sido "condena inmediata, y apoyo y solidaridad" a lo agredidos.

