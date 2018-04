Actualizada 17/04/2018 a las 17:05

El director gerente de Euskarabidea, Mikel Arregi, ha afirmado que, "al igual que pasa en las comunidades con lenguas propias diferentes al castellano, la oficialidad no es sinónimo de imposición" y ha defendido que las políticas lingüísticas a desarrollar en la Comunidad foral deben ser "respetuosas con la realidad sociolingüística diferente a lo largo del territorio y la libertad de elección de la ciudadanía".



"Toda comunidad tiene una responsabilidad con sus lenguas históricas y Navarra la tiene con el euskera y su recuperación social", ha destacado Arregi en una comisión parlamentaria solicitada por el PPN para que explicara sus palabras sobre que "el marco normativo del euskera está superado por la realidad social".



En este sentido, el director de Euskarabidea ha argumentado que es "un hecho que la realidad social es diferente a la de hace más de tres décadas cuando se aprobó la ley del Euskera y la zonificación" y ha puesto en valor "la evolución positiva del conocimiento del euskera".



Para Mikel Arregi, "la realidad sociolingüística no se adecua a los criterios, si los hubo, por los que se estableció la zonificación" y ha considerado que la comisión especial constituida en el Parlamento foral para la elaboración de una nueva ley foral del Euskera analizará con "más profundidad" si la actual normativa "responde de forma adecuada a los derechos lingüísticos de la ciudadanía".



En opinión del director de Euskarabidea, "amparar el derecho a los ciudadanos a conocer y usar el euskera, definir los instrumentos para hacerlo efectivo y señalar las medidas para el fomento de su uso no es algo que quede anulado por la zonificación". Y ha considerado que la zonificación "hace de Navarra un caso único en el ámbito de la comunidades con dos o más lenguas oficiales", una zonificación que, según ha dicho, "se planteó desde criterios políticos y no demolingüísticos".



En este sentido, ha remarcado que "comunidades con situaciones similares a Navarra establecieron la oficialidad de las dos lenguas en todos sus territorios", como fue, según ha dicho, el caso de Valencia.



Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor de la ley del Vascuence en el año 1986 ha sido "cuestionada" por la ciudadanía, ya que "su desarrollo se ha basado con criterios limitadores de derechos", y que el "reconocimiento" de los vascohablantes "no ha venido correspondido con unas políticas positivas". A su juicio, la ley "debe responder a la realidad y a la demanda" y ha incidido en la idea de que "la realidad social de la lengua ha cambiado de forma evidente".



En esta línea, ha resaltado que el Mapa Sociolingüístico del Euskera en Navarra, que se publicó a principios del año 2015, "recoge que en el transcurso de 20 años ha aumentado 3,8 puntos, de 9,9 a 13,7% en 2011", con diferencias entre zonas lingüísticas.



PPN: "LA REALIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA NO HA CAMBIADO"



En el turno de los grupos parlamentarios, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha rebatido los argumentos del director de Euskarabidea y le ha pedido que sea "consecuente", ya que "sabe que un crecimiento de un 4% desde 1991 a 2011 no es para decir que ha cambiado la realidad sociolingüística de esta comunidad". Por ello, le ha exigido que no haga declaraciones diciendo que "el marco normativo del euskera está superado por la realidad social" cuando, a su juicio, eso es "faltar a la verdad".



En representación de UPN, Iñaki Iriarte ha censurado que se acuse a quien "no está de acuerdo" con las políticas del Gobierno foral de "odiar el euskera" y ha reclamado al director de Euskerabidea que "respete la realidad lingüística de la sociedad". Ha defendido, además, que "en lo últimos 40 años quienes han querido estudiar euskera lo han podido hacer" y que "aún así sigue siendo muy minoritario" y ha advertido de que acabar con la zonificación crearía un "conflicto lingüístico".



Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha puesto en valor que el director de Euskarabidea ha explicado cómo "la sociedad navarra ha saltado por encima de unos límites arbitrarios" y ha criticado la intervención de los representantes de UPN y PPN, a quienes ha acusado, así como al PSN en "algunas" ocasiones, de "entorpecer, dificultar e impedir los derechos lingüísticos" de la ciudadanía.



Desde EH Bildu, Dabid Anaut ha criticado que UPN, PSN y PPN "no tienen ningún interés hacia el euskera" y ha afirmado que "basta por ver cuántas propuestas hacen para impulsar esta lengua propia". Ha rechazado la zonificación y ha lamentado que mientras "el castellanohablante tiene derecho a hablar en castellano en todas las zonas, el vascohablante no lo tiene".



Por parte de Podemos, Laura Pérez ha censurado la "euskarafobia" de PPN y UPN y ha pedido que "se deje de utilizar" el euskera como "motivo para el conflicto". Ha criticado que "estigmaticen" la elección de estudiar en euskera y ha afirmado que "no es verdad que en los últimos 30 años se haya podido estudiar en euskera en toda Navarra". "La gente debe poder vivir en el idioma que elija", ha reivindicado.



La socialista Inma Jurío ha destacado que los socialistas defienden el euskera como "un patrimonio cultural, algo propio que hay que proteger y fomentar", pero que "desde luego" no defienden la lengua "como la consideran los nacionalistas, un elemento identificador de un pueblo". A su parecer, "la regulación normativa que existe hoy en día es adecuada", teniendo que el uso social "no llega al 7%".



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que "el debate una y otra vez" sobre el euskera "es el mismo y se repiten las valoraciones por parte de los grupos" y ha considerado que "estamos en una polémica y enconamiento político bastante fuerte y lamentable". Ha negado que exista "imposición" en la política lingüística que se está aplicando y ha opinado que "la oficialidad no implica la desaparición de la zonificación".

