CC OO rechaza la OPE del Gobierno de Navarra al no ver recogidas sus aportaciones

Actualizada 16/04/2018 a las 17:05

El sindicato CC OO ha rechazado la Oferta Pública de Empleo de estabilización presentada por el Gobierno de Navarra al considerar que el Ejecutivo no ha recogido las aportaciones formuladas por las organizaciones sindicales.



CC OO ha manifestado en una nota su "desacuerdo por la insuficiencia de la propuesta de OPE del Ejecutivo". "La pérdida de empleo de estos años y el empeoramiento de los servicios públicos que ha conllevado requieren de una OPE que rompa con la precariedad instalada en los últimos años", ha señalado.



El sindicato ha defendido que "es necesario el incremento de la oferta de plazas de todos los ámbitos, incluyendo plazas estructurales y eliminando el efecto de los traslados o acoplamientos en el cómputo del tiempo de contratación, cuestiones ambas que se permiten en el acuerdo alcanzado con el Gobierno del Estado y que la administración insiste en que el Ministerio no autoriza, evitando la incorporación de varios miles de plazas que sería posible convocar".



Igualmente, CC OO ha reclamado la negociación de una OPE extraordinaria de estabilización que "incluya las posibilidades que permite el II Acuerdo de Empleo Público firmado por el sindicato sobre todos los ámbitos de la administración del Gobierno de Navarra y no solo sobre aquellos que el I Acuerdo establecía como sectores prioritarios".



También ha pedido la utilización del sistema de concurso-oposición en todas las convocatorias de la OPE de estabilización, en la que se vean reconocidos los méritos de los trabajadores que "ante la falta de convocatorias de empleo público vienen realizando la atención de los servicios públicos con contratos temporales durante años y años". "Los trabajadores no son responsables de que los Gobiernos no hayan convocado las plazas necesarias, sino que han sido quienes en años de duros recortes han garantizado el funcionamiento de los servicios públicos y deben ver recompensada su labor", ha apuntado.

Selección DN+