Actualizada 13/04/2018 a las 10:42

"With or without you, With or without you...". Para ir calentado motores para el concierto de rock en familia dedicado a U2 en Pamplona, os mostramos en vídeo algunos shows ya celebrados en otras ciudades.

Os recordamos que esta primera propuesta de Minimusic tendrá lugar el 6 de mayo en Baluarte, a las 12.30 horas. Las entradas cuestan 15 euros para los adultos y 9 para los niños y jóvenes de entre 2 y 12 años y ya se pueden comprar online.

El espectáculo tiene una primera parte con un cuentacuentos que repasa la historia de la banda irlandesa y una segunda en la que tiene lugar el concierto con música en directo. Además, habrá premios y kit rockeros para los más pequeños.

ROCK EN FAMILIA. Descubriendo a MICHAEL JACKSON con SacMJJ. from PRODUCCIONES SALVAJES on Vimeo.

ROCK EN FAMILIA. Descubriendo a QUEEN con PLAY THE GAME. from PRODUCCIONES SALVAJES on Vimeo.

ROCK EN FAMILIA. Descubriendo a METALLICA con BLACK HORSEMEN. from PRODUCCIONES SALVAJES on Vimeo.

ROCK EN FAMILIA.Descubriendo a BON JOVI con BIG MOUTHERS en directo. from PRODUCCIONES SALVAJES on Vimeo.

